Lo que parece, es.

El presidente de la República suele utilizar el “nosotros” – los transformadores del país, los genuinos representantes del avispado pueblo que ya despertó y ya no se deja manipular y con cuyo apoyo “vamos a continuar la revolución de las conciencias”-y el “ustedes”-conservadores neoliberales corruptos, hipócritas, enojados porque ya no se puede robar, potentados racistas y clasistas que quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios… “Que se vayan a robar más lejos”-. AMLO se conduce como el aguerrido líder de un partido político y no como el conciliador presidente de una Nación. Ni nosotros, ni ustedes, somos TODOS.

La coalición electoral Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD –y ojalá pronto MC- luego de haber firmado la pipa de la paz, llegaron a un acuerdo para las próximas elecciones. El PRI elige candidatos para Coahuila -Manolo Jiménez- y el Estado de México -Alejandra del Moral- y el PAN para presidente de la República y para la Ciudad de México. Ciertamente, los dos candidatos propuestos por el PRI tienen chance de imponerse en sus respectivas entidades, máxime en Coahuila, donde se abrió una inesperada fisura dentro de Morena al inconformarse Ricardo Mejía, rebelándose contra la postulación del vencedor de las “encuestas” Armando Guadiana. A propósito, el sombrerudo candidato Guadiana, podría parecer algún personaje siniestro de alguna película de la época de oro del cine nacional. En el Edo. Mex. la maestra Delfina arrastra evidente cola que le pisen de cuando gobernó Texcoco. En cuanto a la carrera del 2024, de ser el PAN el partido postulante, posiblemente presente la candidatura de Mauricio Vila, Santiago Creel, Ricardo Anaya, Mauricio Kuri, Lily Téllez, Juan Carlos Romero Hicks o algún destacado representante social. ¿Y José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Alejandro Murat o Beatriz Paredes, quedan descartados?

AMLO, en fuera de lugar, reaccionó a los acuerdos de Va por México, señalando que dicha coalición carece de liderazgos, a diferencia de Morena que a simple vista cuenta con valiosos y experimentados integrantes. Además, PRI y PAN juntos es como mezclar agua y aceite, son partidos opuestos, no puede presentarse un contubernio tan descarado cuando en procesos electorales pasados se han acusado y amenazado mutuamente. De ser cierto dicho acuerdo, “los del PRI ya chuparon faros”.

En tanto, el dirigente morenista Mario Delgado escribió una carta a los Gobernadores emanados de Morena solicitándoles invitar a los aspirantes presidenciales del partido, a sus respectivas entidades a efecto de que se den a conocer ante el posible electorado en las próximas encuestas de preferencias. La carta fue entregada en un acto presencial en la mismísima secretaría de Gobernación, por su titular Adán Augusto López. ¿Un acto partidista en una secretaría de Estado?

Alguna preferencia hacia Claudia Sheinbaum es mera coincidencia: La mañanera de hoy viernes, se llevará a cabo desde las instalaciones del Ayuntamiento de la CDMX en un reconocimiento presidencial hacia el trabajo de la jefa de Gobierno en materia de seguridad, así como para ponernos al día de las averiguaciones en el caso de Ciro Gómez Leyva.

Lo que parece, es.



Analista político