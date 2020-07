La mera verdad

La supuesta inflexible e inamovible “verdad”, en la práctica suele ser manipulada, de allí el fundamento de la alocución mi verdad, tu verdad y la verdad. En últimas fechas se ha expandido el concepto relativo a la verdad alternativa o posverdad, es decir, la verdad sustituida por mentiras flagrantes, propias de los políticos cuyo objetivo es convencer a los ciudadanos, más allá de la veracidad de sus argumentos, principalmente en tiempos electorales.

Destaca el Washington Post que Donald Trump durante su mandato ha pronunciado más de ¡20 mil mentiras! En los últimos 14 meses, Trump ha mentido 23 veces por día en promedio. La presión por ofrecer resultados positivos es tal que el presidente estadounidense exagera, acomoda o anticipa fantasiosos logros, máxime ahora en víspera de las elecciones, rezagado en los sondeos por 9 puntos. Reciente declaración del flamante amigou Trump: “Por cierto, el muro fue muy oportuno, porque detuvo que la gente llegara de zonas muy infectadas de México. Sin eso estaríamos en problemas”.

Con respecto a López Obrador, uno de los tres principales postulados que lo rigen, además de no traicionar y no robar es no mentir, sin embargo, se han sucedido reiteradas controversias derivadas de los datos obtenidos por el presidente, distintos a los difundidos por especializados organismos económicos internacionales. Resalta asimismo el controvertido manejo de la pandemia, crisis pasajera no profunda ni prolongada, ya prevista, ante la cual no requerimos el uso de tapabocas, ni hubo motivo para abstenernos de acudir a fondas y restaurantes, llegando ahora al momento de anunciar que los contagios van para abajo, que ya aplanamos la curva, domamos al virus y vamos de salida de la pandemia, contando para ello con la veracidad de la cotidiana información mañanera, así como de las congruentes recomendaciones vespertinas del vocero de la Secretaría de Salud.

Lo cierto es que durante el primer semestre de 2020, principalmente por el Covid-19, se perdieron 1 millón 113 mil 677 empleos formales. Al respecto existen serias dudas de que AMLO cumpla el reto de crear 2 millones de empleos en lo que resta del presente año. Más que faltar a la verdad, es crear falsas expectativas.

Suena a Perogrullo pero la verdad es una sola, ni se estira ni se encoge, simplemente no es negociable. El PIB sí es determinante para conocer el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país en un lapso definido; la felicidad es maravillosa, pero ese es otro rollo. La rifa del avión presidencial debe llevar como premio el avión presidencial, de lo contrario se falta no solo a la verdad sino que se atenta contra el intelecto poblacional. Si se rifa un lápiz, el ganador se lleva el lápiz.

Congruentes con la verdad, atendamos la estimación de la Cepal relativo a que la economía de México se contraerá sobre 9% en el presente 2020, que la pobreza abarcará a 49.5 millones de mexicanos y la pobreza extrema a 17.4 millones. A menos que ocurra un golpe de timón económico logrando atraer significativas inversiones, el resto del sexenio será insuficiente para reponernos de este sacudidor 2020.

En esta confrontación con la verdad, nos disponemos a descorrer el telón y presenciar la inédita función de lo sucedido tras bambalinas durante la última estancia del PRI en el poder, con la actuación estelar de Enrique Peña junto con otros personajes cercanos, en una superproducción de Emilio Lozoya.

El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.

Analista político