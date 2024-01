¿Es Pemex la empresa del Estado rescatada y rehabilitada en vías de alcanzar la soberanía energética? O ¿es Pemex la quebrantada empresa más endeudada del orbe, bomba de tiempo susceptible de estallarle al próximo gobierno?

De acuerdo al presidente López Obrador y al director de Pemex, Octavio Romero, el procesamiento y refinación de hidrocarburos se ha más que duplicado durante la presente administración, pasando de 519 mil barriles diarios a un millón 764 mil barriles. La producción de gasolinas pasó de 300 mil barriles diarios a 655 mil barriles, esperando aumentar en 2024 a un millón 46 mil barriles, acercándose a la ofrecida autonomía en esta administración. AMLO insistió en la rehabilitación de las abandonadas refinerías en pasados sexenios, en la conveniente adquisición de Deer Park y en la construcción de la refinería Olmeca. Apoyar a Pemex protege al consumidor de fluctuaciones del mercado mundial. Todo esto se logró a pesar del endeudamiento heredado por el deplorable manejo de anteriores regímenes conservadores. AMLO: “Ya rescatamos a Pemex y no hizo falta dar marcha atrás a la reforma energética, porque tuvimos la suerte de que no les dio tiempo de entregar todo el potencial energético de México. Repito, entregaron sólo el 20% y con lo que dejaron estamos sacando adelante al país... De no haber rescatado a Pemex, la gasolina podría haber alcanzado un precio de hasta 35 pesos por litro, además se estaría importando petróleo crudo”. La deuda Pemex ha disminuido 17.9% en términos reales, la extracción de petróleo aumentó en 1 millón 943 mil barriles diarios en 2023 frente al millón 837 mil barriles en 2018 y a fines de marzo en Dos Bocas se procesarán 264 mil barriles diarios –se prometieron 340 mil barriles-.

Los “otros datos” sobre Pemex opinan distinto: Pemex es un barril sin fondo que ha perdido 4 billones de pesos en los últimos 12 años, ésta empresa calificada por Fortune en 2005 como la más importante del mundo, sólo en lo que va del presente régimen ha perdido 2.87 billones de pesos, habiendo el gobierno inyectado 798 mil millones para mantener encendida la pira de un ideal político. La extracción de crudo en 2023 fue la menor en 13 años, la deuda financiera bruta al fin del tercer trimestre 2023 ascendió a 1.86 billones de pesos, 5.8% del PIB, habiendo disminuido la inversión de recursos en 12.8%, extrayendo mil 596 millones de barriles diarios de crudo, produciendo 1.9% menos de gasolina, 8.5% menos de diesel, con 9.4% más de combustóleo, la utilización de refinerías ronda 50%. La gasolina está 66% más cara que en Estados Unidos. Entre 2019 y septiembre 2023 el huachicoleo ascendió a mil 180 millones de pesos. Para 2024 la Ley de Ingresos aprobó disminuir la carga fiscal de Pemex de 40% a 30%, comprometiendo una aportación patrimonial de 170.9 mil millones de pesos. En julio 2023, Fitch Raitings rebajó la calificación mediática de Pemex de BB a B+, colocándola en perspectiva negativa, en tanto que Moody´s modificó su calificación de estable a negativa, manteniéndola en B1, cuatro niveles debajo del grado de inversión.

Gran discrepancia entre el Pemex oficial y el de los otros datos.