Mi mañanera de final de año:

Imagínate que al leer un libro no existiera la opción de volver la página atrás. ¿Con cuanta atención leerías ese libro? Eso es la vida.

Miembro del Parlamento Inglés: -Mr. Churchill, ¿se tiene que quedar dormido mientras hablo?

W. Churchill: -No, lo hago voluntariamente.

Actriz: -Disfruté mucho su libro ¿Quién lo escribió por usted?

Autor Ilka Chase: -Cuanto gusto que le haya gustado ¿Quién se lo leyó?

Cantante: -Aseguré mi voz en 50 mil dólares.

Miriam Hopkins: -Qué bien y ¿qué hiciste con el dinero?

Helen Powland: En la antigüedad los sacrificios se hacían ante el altar, al igual que hoy.

P. J. O. Rourke: Dar dinero al gobierno es como darle una botella de whisky y las llaves del coche a un adolescente.

Steve Martin: ¿Conoces esa mirada que tienen las mujeres cuando quieren sexo contigo? Yo tampoco.

Pablo Picasso: Cuando me dicen que estoy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.

José Mújica: La izquierda admira la pobreza, pero la pobreza ajena, porque de pobres no tienen nada.

Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan, no es un líder, es un comerciante de la política.

Los buenos gobiernos no son los que usan impuestos de los trabajadores para dárselos a los flojos.

Jean Paul Sartre: La muerte es la continuación de mi vida sin mí.

Samuel Johnson: Es mejor vivir como rico que morir siéndolo.

Casarse por segunda vez es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia.

Mario Benedetti: Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza.

Samuel Lieberman: En la vida se requieren tres condiciones fundamentales: Buena cabeza, absoluta dedicación y suerte, pero si se tiene buena suerte no son necesarias las otras dos condiciones.

Aldous Huxley: La experiencia no es lo que te sucede sino lo que haces con lo que te sucede.

Pobre: El que tiene mucho mes al final del dinero.

Séneca: Para el que navega sin rumbo ningún viento es favorable.

John Lennon: Vivimos en un mundo en que nos escondemos para hacer el amor y la violencia se practica a plena luz del día.

Mi esposa y yo regresamos al hotel donde 50 años atrás pasamos nuestra luna de miel. Esta vez fui yo quien se encerró en el baño a llorar.

Compartí con mi esposa una cama de agua en un hotel, ella le llamó el Mar Muerto.

-¿Qué opinas de las hipotecas Josefa?

-Bueno, me parece una excelente idea que los hipopótamos tengan un lugar donde bailar.

No es feliz el que hace lo que quiere sino el que quiere lo que hace.

Fernando Pessoa: ¿Por qué para ser feliz hace falta saberlo?

Victor Hugo: La melancolía es el placer de estar triste.

Giulio Andreotti: El poder desgasta, sobre todo a los que no lo tienen.

Woody Allen: No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo.

Groucho Marx: Mucha gente sostiene que el matrimonio termina con el romance. Estoy de acuerdo, cada vez que tengo un romance, mi mujer trata de acabar con él.

Teodoro Césarman: Me muero mañana, hoy cambio cortinas.

¡FELIZ 2023!