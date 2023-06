"La séptima cruz", de Anna Seghers, una novela sobre las primeras persecuciones durante el ascenso de Hitler

La difusión en México de la obra de Anna Seghers, ganadora del Premio Georg Büchner 1947 —quizá el equivalente alemán a lo que el Cervantes es en el ámbito hispano—, es un proyecto que empezaron en 2021 las editoriales independientes La Cifra y Elefanta, de la mano de la traductora Claudia Cabrera (Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2020 en Narrativa) con la publicación de Tránsito y que ha avanzado un escalón más, en días recientes, tras el lanzamiento de La séptima cruz, la novela —en palabras de Cabrera— más conocida de Seghers.

En la narrativa del siglo XX, obras como Tránsito o La séptima cruz son importantes, continúa, debido a que abordan un periodo complejo y cruel de la Historia, el de la Alemania Nazi o el Tercer Reich.

Más allá de haber traducido a ciertos autores fundamentales que han escrito en alemán —Kafka, Musil y Bernhard, por mencionar sólo a algunos—, el interés particular por Seghers se debe a que “sus novelas forman parte del canon literario mexicano, puesto que las escribió en los seis años, de 1941 a 1947, que permaneció en el país”.

El exilio de Seghers, alemana, judía y comunista, empezó en 1933 con el ascenso de los nazis al poder: “Primero estuvo exiliada en París, Francia, pero acabó en Marsella cuando los nazis invadieron París; de Marsella finalmente logró salir gracias a una visa de Gilberto Bosques, experiencia que plasmó en su novela Tránsito. En 1938, todavía en el exilio francés, empezó a escribir La séptima cruz y la publicó en su lengua materna, cuatro años después, en la editorial alemana El libro libre en México, que publicó a autores comunistas o del exilio; de manera paralela la novela se editó también en Estados Unidos, en inglés, y vio la luz en Alemania, muchos años después de la guerra”, detalla Cabrera.

La novela se centra en los primeros años del ascenso de Hitler, cuando la persecución no era explícita hacia los judíos y los primeros oprimidos, los chivos expiatorios y perseguidos políticos, eran los comunistas.

El personaje principal, Georges Heisler, se encuentra junto a otros seis compañeros comunistas en un campo de concentración ficticio, pero que se inspira en campos reales, y sólo él sobrevive gracias a que no trata de buscar su salvación de forma individual, sino apoyado en el colectivo comunista, “La séptima cruz se vuelve, entonces, un símbolo de esperanza”.

Con la ayuda de sus compañeros, Heisler logra irse a Holanda; pero también recibe el apoyo de un amigo de juventud que, de cierta manera, es inocente y cómplice pasivo del nazismo: "No se entera de lo que está pasando y tampoco le importa; sólo le parece que el régimen nazi ofrece buenas prestaciones, pero no se da cuenta de lo que transcurre a su alrededor hasta que llega a su vida Heisler, de quien era amigo de la infancia".

Algo que, precisa, orilla al amigo a verse cara a cara con sus miedos y superar su pasividad para ayudar al otro.

A pesar del aparato represivo y la enajenación con la que el Tercer Reich impregna el aire; a pesar del control absoluto del nazismo, ante el protagonista aparece gente dispuesta a ayudarlo y personas, como su exnovia, que lo traicionan: "Hay un límite delgado entre ayudar o no; denunciar o no; ser solidario o no".

Se trata, abunda, de cuestiones que pudieron tener un aspecto más social. Un ejemplo de ello fue la existencia de la Kraft durch Freude ("Fuerza a través de la alegría"), agencia de entretenimiento al interior de Alemania, con un perfil comercial dirigido a personas que no podían vacacionar. Sin embargo, Cabrera subraya que detrás de las organizaciones y programas había fuertes tintes ideológicos.

Otro ejemplo sería el potaje de los domingos. Una vez al mes, todas las familias en Alemania, "de punta a punta del país, comían potaje para ahorrar dinero sin importar la clase social. Los ricos también comían de ese guiso, ya que el dinero que no se gastaba era donado a los pobres; una forma de hacer comunidad y generar una especie de cohesión social o solidaridad, enfocada siempre en el pueblo germánico".

Judíos, comunistas, homosexuales, gitanos, enfermos y socialdemócratas eran, dice Cabrera, segregados por una sociedad que no sólo fue excluyente, sino asesina: "Quienes no eran considerados dignos de pertenecer a la sociedad alemana pura de raza terminaron siendo eliminados; este ambiente permea la trama de La séptima cruz".

El nombre de la novela alude a la orden que emite el comandante del campo cuando se entera que se fugaron siete prisioneros; cegado por espejismos, el comandante ordena cortarle las copas a siete plátanos de sombra y colocarles un tronco a la altura de los hombros para simular siete cruces.

"Conforme cada prisionero es encontrado, se le amarra a una de estas cruces; algunos mueren allí; otros son atrapados y después, asesinados en el campo de concentración. La séptima cruz es la que no se usa; la que está vacía, a la espera de Heisler, quien es el único que logra escapar. Esta séptima cruz, de ser un potencial instrumento de tortura, se convierte en un símbolo de esperanza para los demás internos en el campo", concluye.

La traducción de la novela fue posible gracias a una beca del Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA) otorgada a Cabrera en el trienio más reciente.

"La séptima cruz" será presentada, además, el 28 de junio, a las 19:00 horas, en el Goethe-Institut Mexiko (Tonalá 43, Roma), por los editores de La Cifra y Elefanta, junto a la propia Cabrera.

