El hecho de que Sor Juana Inés de la Cruz fuera una mujer atípica en el siglo XVII, le una vigencia absoluta en el presente, afirma la directora de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), Aurora Cano, sobre el estreno de "Los empeños de una casa" en la Sala Principal del Palacio de Bellas el 16, 18 y 19 de mayo, a las 20:00, 19:00 y 17:00 horas, respectivamente.

"Ella entiende perfecto el desastre emocional que implica enamorarse. Más complejo aún, cuando uno se enamora de quien no debe. Ella comprende los mecanismos del terror psicológico que rodean, de alguna manera, la experiencia amorosa y los hace comunes a todos los seres humanos", afirma Cano y subraya que el estreno se enmarca en las celebraciones que se llevan a cabo este año por el aniversario 90 del Palacio de Bellas Artes.

"Se inauguró en 1934 con una obra de teatro —no con ópera, danza o la Sinfónica Nacional, sino con teatro—. Siempre que hay un aniversario importante del Palacio se hace un festejo donde está presente el teatro. La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, tiene interés en que el teatro regrese al Palacio. El INBAL articuló, desde la dirección general, que la Compañía Nacional de Teatro de México y la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España (CNTE) —con La vida es sueño—, se presenten el mismo mes para celebrar al Palacio".

Lee también: El Día de las Madres, la ola de calor y el empate entre Pachuca y América en los memes de la semana

Por la misma dinámica del Palacio es inusual que haya estrenos, continúa Cano: "Este va a ser el primer estreno teatral en forma que se hace en el Palacio en más de 20 años". La obra con la que dicho recinto se inauguró en 1934 fue, cuenta, "La verdad sospechosa", de Juan Ruiz de Alarcón. Después, al cumplirse 50 años, el maestro Héctor Mendoza hizo lo propio con una versión de La verdad sospechosa; y al celebrar los 80 años, la CNTE trajo, a su vez, una versión de la pieza de Ruiz de Alarcón.

Como México tiene dos grandes clásicos de la época, que son los ya mencionados Ruiz de Alarcón y Sor Juana, se propuso festejar con "Los empeños de una casa". "Por azares del destino, en la historia de la CNT no se ha producido nunca una obra de Sor Juana. Nos entusiasmó que la compañía llevara a Sor Juana y por eso se decidió llevar Los empeños de una casa; estrenarla en el Palacio, en el marco del aniversario".

Compañía Nacional de Teatro presenta "Los empeños de una casa". Foto: CNT, cortesía

Un montaje que, por cierto, cruza todas las líneas bajo las que la CNT presenta sus obras, "por ser una autora mexicana y un clásico, y poseer, además, ciertos elementos de investigación identitaria a través de la música. Ése es un poco el esquema general".

"En esta situación, la de enfrentar a un monstruo de la literatura como es Sor Juana, no deja de llamarme la atención que ella, además, de ser dramaturga y escribir teatro, abordó todo tipo de géneros literarios de la época. No estaba limitada sólo al teatro, como fue el caso de Juan Ruiz de Alarcón; ella escribió una cantidad enorme de poesía amorosa, además de tratados teológicos, pero ésta es su primera comedia, y es sabido, por los académicos y estudiosos de Sor Juana que ella y la virreina María Luisa tuvieron una relación amorosa. No sabemos qué tan platónica, carnal o afectiva fue, pero está claro que Sor Juana estaba enamorada y que, gracias a ese amor, sabemos de Sor Juana".

Al final de su vida, la autora del "Primero sueño" renegó de sí misma, se deshizo de su obra, quemó todo y se autodeclaró "la peor de todas". Pero años antes, la virreina llevó su obra a España y la publicó, continúa Cano.

Lee también: Confabulario renueva su plataforma digital

Otra cosa interesante de "Los empeños de una casa" es que se trata de una comedia escrita para celebrar el nacimiento del primogénito de la virreina: "La gran paradoja que yo veía al enfrentarme a esta aventura es que se trata de una autora que escribe, para hacer reír, una obra de enredos amorosos, mientras que ella misma está en un enredo más complicado que la hace padecer".

Esto da pie para que ciertos elementos metateatrales entren en el montaje: "Al mismo tiempo que corre la comedia, vemos las vicisitudes que va pasando en la gestación de la comedia. El desarrollo de los procesos de Sor Juana, implícitos en su poesía amorosa". En otras palabras, Cano interviene esta versión y, por un lado, se muestra la pieza tal como fue escrita; por el otro, una intervención, a partir de la obra amorosa y algunos sucesos de la vida de Sor Juana, dentro de la comedia; el final también es intervenido para poner sobre la mesa cuestiones pertinentes en la concepción del amor que hay en la actualidad.

El espacio escenográfico tendrá la forma de una Luna de la que surgen las escenas como "una metáfora del amor lunático". Además, hay cruces elaborados a partir de la investigación identitaria: si en las comedias de ese tiempo había entremeses, sainetes y canciones, entre actos y en una especie de fiesta barroca, para este montaje se presentarán famosos boleros que tratan el problema amoroso, concluye Cano, "que profundizan en los estados de alteración de los celos, el deseo y la desesperación; de pronto, no se sabe dónde acaba la canción, el tipo del lenguaje del bolero, y donde empieza Sor Juana".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc