El valor del INE para nuestra democracia

Hace poco más de tres décadas, ante el contexto del país, decidimos crear una institución que se encargara del proceso electoral, y con el tiempo le fuimos dando más herramientas para que realizara su trabajo de manera independiente, profesional y garantizara el derecho a votar de cada ciudadano.

Esa institución fue el Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora tiene el nombre de Instituto Nacional Electoral (INE), el cual no solo tiene un papel fundamental para que cada elección se realice con orden, respeto a la ley, participación ciudadana y un resultado legítimo, sino que además es un referente de nuestra democracia.

Sin el INE, no tendríamos el sistema electoral como el que tenemos, ni la confianza de participar en las elecciones porque confiamos en el proceso y en los resultados.

Por ello, nos preocupa que desde el Ejecutivo federal se proponga una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral para que prácticamente se desintegre al INE con las funciones y estructura que conocemos, al cambiarlo de INE a INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), además de modificar el nombramiento de sus consejeros, que actualmente se realiza desde el Congreso y se pasaría al voto popular, sin considerar el perfil técnico e imparcial que requiere un consejero del INE.

Otro asunto que preocupa de la propuesta es la intención de eliminar a los institutos electorales locales (OPLEs), lo que centralizaría las elecciones de los estados, sin contemplar la labor que los institutos locales realizan en cada entidad para organizar y cuidar la legitimidad de los procesos electorales, establecer lineamientos de participación en el proceso electoral, y coordinar los mecanismos de participación ciudadana.

En Coparmex, consideramos que aprobar una propuesta como ésta, implicaría un gran retroceso para los avances que ha logrado nuestra democracia. El perder a una institución como el INE, afectaría directamente los derechos de la ciudadanía a votar para elegir a sus representantes, además, nos regresaría a los tiempos en que el partido en el poder controlaba las elecciones y sus resultados.

No podemos dar ni un paso atrás, necesitamos estar unidos para defender al INE.

El ejemplo de que la unión y la participación son fundamentales para defender al INE y a nuestra democracia, se dio este domingo 13 de noviembre cuando la ciudadanía salió a las calles en más de 60 ciudades de México y tres países, a manifestarse en respaldo al INE. Ahora corresponde a las autoridades escuchar la voz ciudadana.

Hacemos un llamado a las y los legisladores de todos los partidos a no aprobar la Reforma electoral en las condiciones en que está propuesta, y pasar los cambios que se consideren hacia un periodo en que no estén próximas las elecciones presidenciales; no es tiempo de una Reforma electoral.

Mientras que al gobierno federal le pedimos continuar el diálogo respetuoso y evitar la polarización, pues eso solo nos separa como nación y evita que podamos tomar decisiones juntos.

El INE es una institución clave para la democracia, el INE es clave para los ciudadanos. El INE somos todos y lo seguiremos defendiendo. #OpiniónCoparmex

#YoDefiendoAlINE, #YoConfíoEnElINE #ElINENoSeToca

Presidente Nacional de Coparmex