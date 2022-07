Crisis del agua en México: qué hacer para atenderla

Una de las crisis más preocupantes para el presente y futuro del país es la crisis del agua.

Ciudades muy importantes del territorio nacional enfrentan actualmente serios problemas de escasez de agua y una gran incertidumbre sobre cuánto durará esta situación, cómo se debe actuar y qué respuestas se tendrán por parte de las autoridades.

Esta crisis se debe, por un lado, a sequías por falta de lluvias, que cada vez son más frecuentes; pero, sobre todo, a la poca planeación y desarrollo de acciones para captar, tratar y almacenar el agua, así como por la sobreexplotación de los acuíferos y la poca conciencia social sobre su uso.

Greenpeace menciona a la mala calidad, el acceso inequitativo, la construcción de infraestructura en áreas de recarga o conservación y la mala gestión como factores que inciden en la crisis que ahora tenemos. Sumado a que, de acuerdo con especialistas, 105 de 653 acuíferos subterráneos en México se encuentran en condiciones de sobreexplotación.

Ciudades del mundo que ahora enfrentan fuertes problemas al tener muy poca agua, hace décadas que empezaron a presentar síntomas, los cuales fueron postergados o atendidos de manera poco efectiva, hasta que la crisis llegó en su totalidad.

La UNAM registra que actualmente son 19 estados mexicanos los que enfrentan una grave situación por la sequía, por lo que prácticamente todo el país debe contemplar acciones urgentes sobre un problema que nos está rebasando.

Desde Coparmex hacemos un llamado a asumir responsabilidad y atender esta grave crisis por medio de acciones coordinadas entre todos los niveles de gobierno y sectores sociales, insertando el diálogo y políticas puntuales para atender la situación en ciudades como Monterrey, pero también para prevenir lo que se avecina en otras entidades.

A nivel federal, el Ejecutivo debe empezar por cumplir los acuerdos internacionales asumidos para garantizar el acceso al derecho humano al agua, de forma universal y equitativa; así como articularse con el Congreso de la Unión para asignar los recursos y la legislación necesaria para atender la problemática de manera estratégica en todo el territorio nacional.

Instituciones como la Comisión Nacional del Agua y las instituciones encargadas de la regulación y control del uso del agua a nivel estatal y municipal deben coordinarse con el gobierno federal y acelerar las gestiones para declarar esta situación como emergencia y asumir las medidas necesarias.

Asimismo, gobiernos estatales y municipales también tienen responsabilidad en el tema y desde lo local deben actuar, planeando y distribuyendo el recurso de manera equilibrada, captando, tratando y regulando su uso.

Y el resto de la sociedad, por supuesto que tenemos mucho que aportar para mitigar la crisis. Tanto los ciudadanos como las empresas que utilizamos el agua para productos y servicios, debemos apostar por un modelo circular, donde se utilice la mínima cantidad de recursos posibles, de manera eficiente y sustentable.

El agua es fundamental para conservar la vida humana y uno de los recursos naturales claves para impulsar el desarrollo económico y social.

En Coparmex promovemos un nuevo Modelo de Desarrollo Inclusivo, en donde uno de los elementos clave es el impulso económico y social cuidando el medio ambiente y los recursos naturales. No puede haber desarrollo si nos quedamos sin recursos naturales, no puede haber desarrollo si no nos organizamos para aportar a los grandes desafíos que enfrentamos como país.

La crisis del agua requiere unión, diálogo y acciones conjuntas de manera urgente. Por un México con un nuevo modelo de desarrollo, más responsable y sustentable; por un futuro con agua para todos. #OpiniónCoparmex

Presidente Nacional de Coparmex