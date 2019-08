Agradecimiento

Después de casi ocho años de mantener mi columna en la sección Metrópoli de este diario, hoy me despido y quiero aprovechar el espacio para agradecer a todo el equipo de EL UNIVERSAL que me apoyó siempre. En especial a Roberto Rock, quien me abrió las puertas; a Esteban Román y a Joel Ruiz, quienes me orientaron en varias ocasiones, y desde luego a Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración. A todo el equipo, gracias.

Después de muchos años de experiencia profesional, legislativa y como funcionario público quise contribuir, a través de mi columna, a mejorar la situación de millones de mexicanos que habitamos esta gran metrópoli. Basado siempre en información dura e investigaciones profesionales, sostuve varias veces posiciones muy críticas hacia las autoridades, pero siempre seguidas de recomendaciones y orientaciones en la solución de los muchos problemas que sufrimos en la Ciudad de México.

Dada la situación anárquica en el crecimiento de la urbe hasta cubrir gran parte del Valle de México, insistí de manera reiterada en la necesidad de establecer políticas con visión metropolitana y de largo plazo. La Ciudad de México no sólo es el territorio de lo que fue el Distrito Federal, sino todo el conjunto conurbado de municipios del Estado de México y de Hidalgo.

Dediqué mis dos últimos artículos al Metro, con la idea de cerrar el próximo mes en el 50 aniversario de su inauguración, porque llegó a estar durante muchos años en los cinco principales sistemas de Metro en el mundo.

Cierro este ciclo con la satisfacción de que puse mi empeño para contribuir con mi granito de arena en mejorar las cosas, pero a la vez tengo una terrible preocupación que me llena de angustia al constatar que todos los problemas a los que me referí en varias ocasiones no sólo no han mejorado, sino por el contrario, cada día están peor.

Seguiré luchando con todo mi esfuerzo, ahora desde otras trincheras, para que nuestra querida Ciudad de México sea la casa segura y limpia que merecemos los que en ella habitamos.



