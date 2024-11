El regreso de Trump

Pese a los pronósticos iniciales, las elecciones en los Estados Unidos se alejaron de lo que suponían muchos analistas. Ni el resultado fue cerrado, ni fue necesario esperar varios días para conocer la suma de los votos. A Kamala Harris le pasó lo mismo que su antecesora demócrata Hillary Clinton cuando en 2018 quiso ganarle al Republicano, con la diferencia de que, en esta ocasión, Trump se llevó “el carro completo”. Ganó la mayoría en el Senado, la Cámara de Representantes queda también bajo el mando republicano, las gubernaturas que estaban en la disputa del martes 5 también se pintaron del rojo republicano y, lo que fue peor para los demócratas, el voto popular se lo llevó el polémico expresidente. En resumen, una histórica caída de los demócratas en los Estados Unidos.

Así que Donald Trump regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, lo que para muchos ha sido un duro golpe. Trump genera ese tipo de sentimientos encontramos en donde “o te aman o te odian”. Sus formas poco diplomáticas, la manera de ejercer presión para conseguir sus objetivos y, de paso, los problemas legales a los que se ha enfrentado en los últimos meses han sido tan solo algunas razones por las que la opinión pública lo critique y no vea con buenos ojos su regreso. Sin embargo, ¿a qué se debe su éxito en las urnas del super martes de noviembre?

Lo primero es el tema económico. Son muchos que aseguran que los estadounidenses tenían mejores finanzas, mayor oportunidad de empleo, la vida era “más barata”, de lo que ha venido siendo desde Joe Biden llegó al poder. Así que la promesa número uno es bajar la inflación y el costo de la vida. Al tema económico hay que sumarle el tan trillado asunto de los migrantes. Nos sorprende mucho que hayan sido los propios migrantes que ya viven en Estados Unidos los que votaron por Trump y esto es fácil de entender. Si el Republicano prometió no dejar entrar más migrantes al territorio estadounidense por supuesto que le dieron su voto ya que esto les garantiza -a los migrantes residentes ya en la Unión Americana-, conservar sus empleos y sus beneficios y no tener que compartirlos con aquellos que quieren seguir entrando al territorio.

Prometió producir más petróleo y gas para bajar el precio de las gasolinas, acabar las ideologías de género, poner fin al adoctrinamiento en las escuelas y universidades sobre temas socialistas, prometió terminar con la homosexualización de los niños y por supuesto frenar las intenciones de permitir el aborto, apostó por la vida y por poner fin al tráfico de drogas. Ya no habrá impuestos a las propinas y a los pensionados; es decir, Donald Trump busca volver a “hacer América grande” recuperando muchos de aquellos valores que los demócratas, en su espíritu liberal, han venido olvidando. ¿Será caso que este es un mensaje de la primera potencia mundial a todos aquellos gobiernos que buscando ser liberales han olvidado valores fundamentales de la familia? No lo sé, pero de que es un mensaje, lo es y de que Trump cumplirá sus promesas de campaña, no me queda la menor duda.

Los espero en mi próxima Trinchera

José Luis Arévalo

Periodista desde 1992 y Corresponsal de Guerra

X @jlanoticias