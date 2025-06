¿Por qué Estados Unidos impone aranceles a China?

El nuevo orden internacional debe considerar el desarrollo de China. El problema no es que China no se adapte al orden internacional, sino que la superestructura de este orden ha sido establecida por Estados Unidos, con base en su proceso de desarrollo, el cual no deja espacio para los 1,411 millones de chinos

China tiene como nueva filosofía de desarrollo las nuevas fuerzas productivas cuyo objetivo es transformar la economía para convertirla en una de mayor valor añadido, por lo que la nueva estrategia para liderar la siguiente revolución industrial y estar al frente del desarrollo de la inteligencia artificial.

La tarea inminente de las nuevas fuerzas productivas de calidad será la desarrollar nuevos procesos de calidad y modernizar el sistema industrial siendo la acción inmediata fortalecer la expansión de la demanda interna para estabilizar las expectativas y el crecimiento mediante el aumento de la productividad con innovaciones tecnológicas y la ciencia de datos, para así acelerar el desarrollo de industrias orientadas al futuro, para lo cual China debe evitar la formación de burbujas industriales.

Los 10 sectores prioritarios que China impulsará en los próximo 10 años son: tecnología de la información de futuras generaciones; maquinaria de control y robótica de alta gama; equipo aeroespacial y de aviación; equipos de ingeniería marítima y fabricación de embarcaciones marítimas de alta tecnología; equipo ferroviario avanzado; vehículos que ahorren energía y nuevas energías; equipos eléctricos; nuevos materiales; biomedicina y dispositivos médicos de alto rendimiento y maquinaria y equipo agrícola. Todos estos sectores representan el 40% del valor agregado industrial de China y el objetivo del Made in China 2025 (MIC-25) es mejorar la investigación y el desarrollo (I+D) autóctonos.

Las industrias emergentes estratégicas orientadas al futuro que impulsarán las nuevas fuerzas productivas de calidad son: la ciencia cuántica, la tecnología 3D, la producción digital, comercio electrónico, tecnología financiera, trenes de alta velocidad, energías renovables, vehículos eléctricos comunicaciones 5G y 6G, biofabricación, nanofabricación y fabricación aditiva, drones, radares, robótica y sonares, criptografía poscuántica, energía del hidrógeno, los nuevos materiales, la biomanufactura, los vuelos espaciales comerciales, la tecnología cuántica, las ciencias biológicas, mejorar y modernizar las cadenas industriales y de suministro, la economía digital, además se pondrá en marcha una iniciativa de Inteligencia Artificial Plus. Con ello China pretende lograr la autosuficiencia tecnológica. China consolidará y mejorará su posición de liderazgo en industrias como la de los vehículos inteligentes conectados de nuevas energías.

Así, China estará en la frontera tecnológica invirtiendo en industrias futuras, computación fotónica, las interfaces cerebro-computadora, la fusión nuclear y los gemelos digitales, promover la transformación y modernización de las industrias tradicionales, afinar las políticas de apoyo a las industrias emergentes, adoptar planes para las industrias del futuro y desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad de acuerdo con las condiciones locales, Y así brindar un fuerte impulso en la recuperación económica de China.

La nueva filosofía de desarrollo de China en torno a las nuevas fuerzas productivas propone un modelo nuevo cuyas herramientas son la planificación, ciencia, tecnología, su mercado interno, la política de socialismo con características chinas. Sin duda, la directriz estará marcada en el XV Plan Quinquenal (2026-2030) y así alcanzar la cúspide de un desarrollo de alta calidad a través de una autosuficiencia basada en la producción tecnológica nacional, por lo cual es preciso la innovación independiente y original.

China se ha convertido en un importante constructor de la paz mundial, en el mayor contribuyente al desarrollo global y en un firme defensor del orden internacional. Por ello incentiva un nuevo modelo de desarrollo estratégico que tiene como objetivo establecer un nuevo sistema de economía abierta de alto nivel en los próximos cinco años para el desarrollo económico y social nacional y los objetivos a largo plazo para 2035.

El presidente Xi en diferentes momentos ha dejado claro que China sigue siendo fiel practicante del multilateralismo, además de que busca continuar participando activamente en la reforma y la construcción del sistema de gobernanza global. Gobernanza global que se pretende sea encabezada por las prácticas y acciones de China. Poco a poco, China se ha inmiscuido en diferentes espacios como lo son foros internacionales, en acuerdos e incluso en conflictos que le han permitido tener mayor influencia dentro del sistema global. Y de la mano con las iniciativas creadas por el gobierno de Xi, China ha logrado posicionar su papel dentro de los países del sur. Su objetivo primordial es que China se convierta en la potencia asiática y global antes del año de 2049, año conmemorativo para China debido a que se festeja el primer centenario de la fundación de la república.

Por ello, la creación y profundización de iniciativas por parte de China va en aumento y estas se han implementado cada vez más a partir de la coyuntura cambiante. En ese sentido, podemos entonces ver cómo se han implementado las iniciativas como la Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés), la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la iniciativa de civilización global, el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y 12 puntos del Plan de paz. Cada uno se establece para cubrir cierta necesidad o para hacer frente a cierta problemática coyuntural y todas le permiten a China tener más influencia y poderío en la política, económica y comercio de los países.

Otra estratagema importante del gobierno de Xi es la Iniciativa de Desarrollo Global, la cual se centra también en los países del sur global. La iniciativa para el desarrollo también cuenta con la creación del Fondo de Desarrollo Global y Cooperación Sur-Sur, así como el aumento de la participación del Fondo de Paz y Desarrollo China-ONU. Con estos fondos se espera la obtención de recursos de diferentes partes para destinarlas directamente al desarrollo en sus distintos ámbitos.

Otra iniciativa que pondrá a China en una posición más privilegiada dentro de la gobernanza mundial es la Iniciativa para la Seguridad Global. Iniciativa que fue dada a conocer a un año del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual China ha sido participe de manera indirecta. La iniciativa cuenta con 20 puntos principales de cooperación, dentro de este se encuentra promover de manera activa la solución pacífica de situaciones que aquejan a los estados por medio del diálogo y coordinar el actuar pacifico de los estados.

La seguridad ya ha sido un tema que aborda la Iniciativa para el Desarrollo Global, centrada principalmente en seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad sanitaria. A diferencia de ésta, la Iniciativa para la Seguridad Global busca velar esencialmente por la defensa de la paz mundial para salvaguardar la paz de las naciones del mundo, dejando de lado la mentalidad de la Guerra Fría y velando por el multilateralismo.

En la misma línea, la Iniciativa de Civilización Global busca el entendimiento entre los estados para una convivencia pacífica. Y, a partir de ello, es importante ahondar en distintos aspectos en los que China ha participado como mediador para la búsqueda de una convivencia pacífica. Esta iniciativa, al igual que la iniciativa de seguridad, busca la armonía pacífica entre las naciones.

China se comienza a ver cada vez más como un modelo para el resto del mundo en desarrollo. Poco a poco China profundiza sus lazos comerciales y de inversión con los estados del Sur global, sin embargo, cada vez más países están adoptando una posición pragmática frente a los intereses y las preocupaciones tanto de China como de Estados Unidos. China ha reforzado sus relaciones económicas en los países del sur global, sin embargo, tanto los países occidentales como Estados Unidos han advertido a los gobiernos que desconfíen de la presencia de China.

Con este este nuevo concepto de desarrollo de China avanza en su liderazgo tecnológico paro también consolida su diplomacia en infraestructura, financiera, digital y en recientemente, la diplomacia sanitaria. A raíz de esta creciente cooperación, China impulsa un nuevo multilateralismo inclusivo con crecimiento económico sostenible y equilibrado a través del libre comercio internacional para brindar impulso a la economía internacional.

De igual forma, China genera una diplomacia verde para hacer frente al desafío del cambio climático. Así como Xi impulsa la elaboración de las reglas sobre la gobernanza digital global, también se compromete a la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático para fomentar el desarrollo verde.

En este sentido, ante el desarrollo que China ha impulsado desde 1978 y ahora que tiene un nuevo estadio, Estados Unidos trata de obstaculizar el nuevo proceso tecnológico de China que se encamina a una nueva fase, que es la investigación cuántica.

Profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, y Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.