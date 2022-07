No hay duda: el cambio climático es un hecho

En las últimas semanas el mundo ha sido testigo de hechos sin precedentes que no dejan lugar a dudas de que son producto del cambio climático que se está dando en nuestro planeta. Muchos países están teniendo que soportar las temperaturas más altas de su historia, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de muchas vidas humanas. En muchas regiones se están produciendo en este momento devastadores incendios forestales que, debido a las altas temperaturas, resulta más difícil combatirlos. Basta con voltear los ojos hacia España, uno de los países más afectados por el calor y los incendios, en donde las autoridades han confirmado que, durante la histórica ola de calor, del 10 al 16 de julio, por lo menos 510 personas perdieron la vida por hechos atribuibles al aumento de temperatura. Las altas temperaturas en Francia y en el Reino Unido han roto todos los récords. Concretamente en el Reino Unido se vive una emergencia general pues se superaron por primera vez los 40 grados centígrados, algo que no había sucedido nunca. México no es excepción, casi la mitad de nuestro territorio está en crisis por una de las sequías más severas de la historia reciente. Cada vez hay menos duda de que lo que estamos viendo y sintiendo son los impactos del cambio climático inducido por el hombre que de no ser frenados pondrán en riesgo el futuro de la humanidad.

No podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo actualmente, el cambio climático es la mayor amenaza que se cierne sobre la humanidad. Los polos se están derritiendo; el nivel del mar está subiendo; y, las temperaturas son cada vez más extremas. Los cambios los podemos ver todos los días y en todas partes del mundo: inundaciones sequías, incendios forestales, etc.

Para quienes creemos en la relevancia de cuidar nuestro medio ambiente, es muy triste ver que a nuestro gobierno este tema no le merece ninguna importancia. Lo podemos constatar con la reforma constitucional que envió al Congreso en materia eléctrica y que, afortunadamente, la oposición frenó. Sin embargo, respaldándose en una muy cuestionada ley secundaria, sigue echando para atrás indudables avances que se habían logrado en la reforma energética del sexenio pasado para favorecer el uso de energías renovables. Privilegiar el uso de combustibles fósiles como el combustóleo para generar energía eléctrica en lugar de favorecer la generación por medio de energías limpias y renovables, independientemente de que económicamente es un despropósito, traerá consigo un significativo daño ambiental muy difícil de revertir.

Es indispensable que la sociedad cobre más conciencia sobre los problemas ambientales. Veo muchas contradicciones en el tratamiento que le damos al tema del cambio climático. Hay un desfase entre lo que queremos la mayoría de los mexicanos y lo que hace el gobierno. Por una parte, a nuestros niños y jóvenes se les enseña en la escuela la importancia de cuidar nuestro planeta y, por otra parte, nuestro gobierno no hace nada y manda mensajes de que no le interesa. Parece que no se han dado cuenta de que el cambio climático es el desafío más importante que ha experimentado la humanidad en su historia.



