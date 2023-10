Ayotzinapa, una herida que no cierra

Han pasado ya nueve años de la tragedia de Iguala. La herida no cierra y no parece que vaya a cerrar algún día. Aquel 27 de septiembre comenzó a fluir la información de lo ocurrido la noche anterior en Iguala: habían desaparecido 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Desde un principio se temió lo peor: los muchachos habrían sido asesinados. Como cada año, las autoridades en turno dan a conocer los resultados de su investigación. Este año, al igual que los últimos, no han dicho nada nuevo. Lo cierto, tristemente, es que, a 9 años de distancia, hay muchos detenidos, pero los padres de los muchachos y la sociedad entera siguen a la espera de conocer la verdad, pero, sobre todo, de que se haga justicia.

La tragedia de Iguala, sin precedente en la historia de México, es una de las más dolorosas que nuestro país ha sufrido. Cierto, en las últimas décadas, la sociedad mexicana ha pasado por momentos muy duros debido en gran medida a los altos niveles de inseguridad y violencia que padecemos. Basta ver lo acontecido recientemente: apenas hace un mes, cinco jóvenes asesinados brutalmente en Lagos de Moreno, Jalisco; la semana pasada seis jóvenes masacrados en Villanueva, Zacatecas. Pero la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa añadió al dolor humano, el saber que, en ese caso, las autoridades, que están para servir y proteger a la sociedad, no sólo fueron omisas, sino que, son los autores directos de una agresión brutal contra jóvenes estudiantes.

Existe una urgente necesidad de transformar de raíz nuestro sistema de justicia. Lo que le duele a México, la herida que sigue abierta desde hace muchos años es la ausencia de instituciones confiables que protejan al inocente del abuso y castiguen con todo rigor a quien viola la ley. Ayotzinapa es un caso más en el que un poder fáctico y sin otra ley más que la violencia irracional, lastima a la sociedad. Es hora de poner límite a esos poderes que amenazan nuestra viabilidad como nación y esto sólo puede hacerlo el Estado, transformando su aparato de justicia.

Otro tema urgente es el blindaje de nuestras instituciones democráticas contra el poder corruptor del crimen organizado. Desde hace muchos años hay señales de alarma que han sido desatendidas por la clase política. Hay muchos funcionarios que están en la cárcel acusados de vínculos con las mafias criminales. Gobernadores y alcaldes de todos los signos partidistas han claudicado, por temor o por contubernio, ante el poder del crimen organizado. Es hora de tomar medidas urgentes y contundentes.

Y, el otro tema, es la necesidad de unir esfuerzos en esta tarea más allá de intereses particulares. Es indispensable que los esfuerzos no se vean limitados por cálculos políticos para que se pueda ir al fondo en la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad. Es una tarea de todos: los tres órdenes de gobierno y la sociedad. El dolor que nos causó la tragedia de Ayotzinapa debe servir para darnos cuenta de la urgencia de que México sea un verdadero país de leyes. En la necesidad de contar con instituciones que puedan aplicar la ley y garantizar la seguridad y la convivencia social pacífica no debe de haber espacio para regateos.

Abogado. @jglezmorfin