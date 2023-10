La militarización obradorista

Varios voceros e ideólogos del obradorismo niegan que este gobierno se haya militarizado, pues dicen que ese término implica un gobierno ya netamente militar, lo cual en efecto no es el caso. Pero ellos mismos y el movimiento obradorista en general utilizaban ese mismo término para tipificar lo que ocurrió durante los gobiernos de Calderón y Peña al darle al Ejército más funciones que las que específicamente marca la Constitución. Y desde luego condenaban esa política.

Al llegar al poder, sin embargo, López Obrador ha militarizado el gobierno mucho más allá de lo que lo hicieron sus dos predecesores, ampliando por fuera de la Constitución sus funciones a tareas administrativas en el área aeroportuaria, aduanal, bancaria y portuaria entre otras. Ante la contradicción entre su discurso desde la oposición y su política desde el poder, AMLO dijo que cambió de opinión radicalmente, porque no había comprendido cabalmente lo que era el Ejército y cómo funcionaba. Uno podría pensar que es cierto, dado que ha mostrado ignorancia en muchas áreas del gobierno y la administración pública, pero en este caso ha recurrido una vez más a la mentira.

Cabe recordar que en las filtraciones de Wikileaks aparece la entrevista que tuvo con el embajador norteamericano Tony Garza en 2006, donde AMLO le dice que de ganar —cosa que daba por segura dada la gran ventaja con la que arrancó—, recurriría al Ejército para enfrentar al crimen organizado. No lo pudo hacer entonces porque no ganó, y en cambio levantó una dura crítica a quien sí aplicó esa misma política, Felipe Calderón.

De modo que no, no cambió de opinión al llegar al poder, sino que pudo aplicar extensivamente lo que ya tenía en mente. Más bien, de 2006 a 2018 engañó a sus seguidores haciéndoles creer que sí se oponía a la militarización en marcha y que desde el gobierno metería la reversa. Lejos de eso, metió segunda, y tercera velocidad.

De ahí que ha tenido que decir que el Ejército no intervino como institución en el asunto de Ayotzinapa, sino que algunos de sus miembros tenían vínculos con los cárteles de manera aislada y personal. No es lo que él y su movimiento decían, y por eso el slogan “Fue el Estado” implicaba la participación directa del gobierno federal y desde luego del Ejército (al que se le acusaba incluso de tener presos a los estudiantes en sus instalaciones). Y por supuesto, se implicaba al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos.

Parte de tal contradicción entre lo sostenido desde la oposición y su política real ya en el poder se dio cuando el general fue capturado en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico. La embajadora en Washington le había avisado al presidente de que había tal orden, y él no previno al general de no ir al vecino país. Más aún, tras la noticia de su detención él la celebró y la mostró como la prueba de que había un narcogobierno. No calculó en ese momento que el Ejército tomaría la aprehensión como un agravio contra la institución misma, y presionaría al presidente a buscar el retorno y exoneración del general. Así tuvo que hacerlo, cambiando como siempre su discurso. Y, además, lo ha exonerado de cualquier responsabilidad el caso de Ayotzinapa.

Ahora, incluso, tuvo que condecorar a Cienfuegos pues eso decidió el propio Ejército, y el presidente entregó la presea con una evidente actitud de incomodidad y disgusto, en tanto que el general reflejó una actitud de soberbia e incluso con gestos vindicativos. Incluso, ha tenido que descalificar el trabajo de la GIEI, su antiguo aliado, y a los miembros de la Comisión de la Verdad que él instituyó para revisar la “guerra sucia” de los años setenta. Lo bueno para AMLO es que sus creyentes aceptan ese viraje de 180 grados, y todas las piruetas discursivas que hace su líder para justificar esa y muchas otras contradicciones entre sus promesas y los hechos.

Analista. @JACrespo1