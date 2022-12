Ministra consentida, ministra plagiadora

El ceño de esta administración se ha marcado por la impudicia y han perdido todo asomo de vergüenza defendiendo lo indefendible, esgrimiendo abiertas mentiras como verdad. Tristemente hoy no sorprende que avalen a plagiarios a puestos de decisión; para ellos será una nimiedad tras su respaldo al robo, mentiras y corrupción que sus actos supuran. El máximo tribunal de la nación, quién debiese dar ejemplo de rectitud y apego a la legalidad, tiene como una de sus cartas fuertes a presidirle a una plagiaria con conflicto de interés en sus funciones: Yasmín Esquivel Mossa, “la ministra contratista”, —esposa de José María Rioboó uno de los empresarios y contratistas favoritos del presidente desde tiempos de la jefatura de gobierno del otrora Distrito Federal— aspira a sustituir a Arturo Zaldívar el próximo dos de enero. La concreción de su pretensión sentenciaría a la Corte a una militancia explicita a parte del gobierno y un golpe fatal a la honorabilidad de la institución que en supuesto vela por el cumplimiento de la ley.



La ministra contratista ha quedado evidenciada, la tesis con la cuál obtuvo su titulo de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una vil calca, una copia total con tenues diferencias reducidas a la dedicatoria y al nombre de la susténtate. Guillermo Sheridan, mediante un reportaje en el portal Latinus, dejo al descubierto la deshonestidad intelectual de la ministra, quien no actuó en soledad, pues según el relato de los hechos lo hizo en complicidad de su directora de tesis, quien dirigió el trabajo original un año antes del presentado por Esquivel y posteriormente volvió a avalar el mismo bajo otras autorías: cuatro personas tituladas con el mismo proyecto de tesis.



La UNAM ha anunciado un estudio pormenorizado del caso mediante el Comité de Integridad Académica y Científica. No se requiere un análisis exhaustivo y ni un software sofisticado para identificar lo que claramente es un plagio total: indicé, párrafos enteros, citas y notas al pie de página lo certifican, y el contraste esta al alcance de todos en el sitio web que alberga las tesis de la universidad. La máxima casa de estudios no puede empeñar su prestigio a causa de complicidad con el poder, la mínima sanción a efectuar es el retiro del grado académico. De por medio se encuentra el aval que ha dado al expedir miles de títulos a mexicanos, que confían en su calidad institucional y que ha sido pagada con impuestos de todos.



Por decencia la ministra debiese pedir una disculpa pública y renunciar a su encargo. Ha fallado al puesto conferido y lastimado la buena reputación, probidad y honestidad indispensables constitucionalmente para el cargo. Es predecible que ello no pasará, en esta administración se avala el robo intelectual y el presidente lo defiende, así lo mostró López minimizando el hecho, calificándolo de un “error cualquiera” dándole un respaldo abierto a la delincuente intelectual, y así lo hizo también en el pasado al defender a Gertz Manero, Fiscal General de la República a quien se le comprobó plagio, así como a José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE. En ambos caso, se cumplió la expectativa: nada.



Hasta ahora la ministra se ha defendido con respuestas escuetas y absurdas, dignas de vergüenza para el nivel de cargo que ejerce, denunciado ‘complot y misoginia’, aludiendo a cartas de recomendación de sus antiguos maestros que abundan en una falsa probidad académica. La ministra contratista es de alta toxicidad para la justicia de este país, su papel en la Corte se ha reducido a un simple alfil gubernamental sin criterio propio, que alinea sus proyectos a los intereses del gobierno; así lo hizo ver al exonerar a Pío López Obrador, al votar en contra la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, al avalar el decreto militarista y al ser partidaria de la prisión preventiva. Y en meses próximos será partícipe de la votación que definirá la aplicación de la legislación referente a la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y del bodrio que llaman “reforma electoral”, con anticipación el predecible su posición.



No le basta ser la burla de una justicia que debiese ser imparcial, independiente y objetiva. Hoy busca presidir la Corte sin las credenciales para hacerlo, pero que no se olvide que aceptar un cargo para el cual no se esta preparado también es corrupción.



Sin más, que estos hechos y lo malo que nos rodea no nos robe la oportunidad de ser felices, de festejar con quienes queremos y la esperanza de un año mejor. Gracias al diario ‘El Universal’, por su ardua labor informativa y a los lectores por ser parte. ¡Felices fiestas a todos!

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.