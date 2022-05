La Ciudad abandonada, la regenta reprobada

La ansiedad por conservar el poder carcome los ánimos del morenismo, apresurando el arranque sucesorio por la presidencia y alentando a algunos aspirantes a traicionar el mandato que en las urnas les fue encomendado. Un desacierto que varios agradecemos, por alertar y así poder escrutinar a los que con premura alzan la mano para dar continuidad a esta serie de desaciertos que llaman gobierno. Su urgencia ha orillado a la regenta a acelerar la debacle citadina, abandonando con frecuencia sus responsabilidades de gobierno a fin de asistir bajo cualquier reflector que abone su proyección de imagen, desistiendo del puesto y explicitando que para ella gobernar es solo una actividad secundaria.

Tiempo atrás que la ciudad se haya en ruta a la decadencia, descendiendo estrepitosamente en rankings que antes encabezaba. En ningún rubro elemental sobre la acción de gobierno la regenta logra aprobar su administración, dando cuenta que ningún discurso basta para ocultar la impericia de improvisados: los opiniones negativas reprueban su gestión en economía (58% negativa), contaminación (50% negativa) y del transporte público (con 43% negativa), y es que este último es la joya de sus desaciertos, con un Sistema de Transporte Metro anticuado, que opera en déficit, donde la ausencia de un mantenimiento profundo se observa día con día, en los vagones atiborrados de avance lento, con escaleras eléctricas inservibles, de inundaciones y fallas frecuentes en el servicio. Las alertas sobre el desastre venidero se materializaron en incidentes —el choques de trenes en Tacubaya, el incendio de convoyes y de la Central de Control—previo a la gran tragedia del desplome de la linea doce el 3 de mayo; el gobierno apuesta al olvido, pero otros muchos a la memoria, de un hecho que no debe quedar impune y sobre ello los ciudadanos le hemos pasado factura: desde esa fecha la aprobación de la regenta va a pique descendiendo de 71% a 49% con ligeros aumentos porcentuales, que recientemente volvió a perder dado el pésimo manejo sobre el derrumbe del metro. La percepción general apunta que no cree que haya justicia y observa con malo ojos la intención del gobierno de ocultar los resultados del ultimo informe del caso. Mientras la impunidad prevalezca, que no tengan paz, ni mucho menos la oportunidad de ejercer otro cargo.

Hasta los alardeados “logros” en seguridad, no conforman a la ciudadanía, pues en dicho rubro es donde recrudece la reprobación con un 62% (según datos de la última encuesta realizada por El Financiero). La andanada comunicativa impulsada desde presidencia con fin a respaldar los "resultados” de la regencia ahondan en comparar la lastimosa seguridad de la CDMX con la de Nueva York o Nueva Orleans, mientras en paralelo dentro de los primeros 40 meses de gestión morenista ha habido casi el doble de homicidios dolosos que en los gobiernos anteriores. “Es de las más seguras del mundo”, asegura Sheinbaum, pero esta vez, los ciudadanos son quienes tienen otros datos.

Y es así como la ambición puede más que el compromiso, mientras la ciudad se desborda en necesidades, la regenta sale de gira frívolamente para adelantar campaña maquillado de “apoyo a su partido”; ¿qué tiene que hacer Sheinbaum en Aguascalientes cuando la inseguridad de la capital se agrava?, ¿qué hace en Durango cuando llevábamos días en contingencia ambiental?, ¿por qué se ausenta de sus funciones yendo a Guerrero, sí aquí no se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia? Repiten ella y los aduladores del régimen que “el pueblo es sabio y no se equivoca”, ahora el pueblo, la ciudadania la esta calificando y no parece errar; es por ello que perdieron la mitad de las alcaldías y el Congreso de la Ciudad en el 2021, por ello les dieron las espalda en la absurda revocación de mandato, y próximamente los desterraran del gobierno de esta gran ciudad. Traicionar el mandato de las urnas le debe costar, al punto que ni el beneplácito de presidencia lo pueda parar.