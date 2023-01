El Metro: para todo mal, Guardia Nacional

Cualquier usuario del Metro de la CDMX podrá acusar de ordinarias las deficiencias de este sistema; por décadas hemos convivido con fallas eléctricas, retrasos en los trenes, escaleras inservibles, etc., pero en últimos años éstas han sido crecientes y de mayor gravedad. Desde inicio de la administración de Claudia Sheinbaum los incidentes del principal transporte colectivo de la ciudad han superado los más de 400 eventos. En la historia del Metro solo ha habido cuatro accidentes con saldo mortal, tres de ellos en esta administración. Los hechos acuden a una sincronía de modernización ausente y de una de reducción presupuestal, que la Jefa de Gobierno niega aun cuando los datos de la cuenta pública de su administración lo sostienen. Hoy Claudia nos ha brindado la “solución”: 6,060 elementos de la Guardia Nacional para sanear un “sabotaje” sembrado únicamente desde su gobierno.



Tras la colisión de dos trenes en la línea 3, donde una joven falleció y hubo más de 106 heridos, el Metro fue militarizado, y aun con su presencia los incidentes siguen aconteciendo. Van cinco desde su despliegue en las instalaciones y su saldo ha sido el hallazgo de una lata y la detención de civiles, que cometieron el alto ilícito de habérseles caído un objeto personal en las vías del tren. Bajo la supervisión de la milicia vagones se han desprendido, un tren sufrió un incendio, cables de estaciones se han caído obstruyendo el tránsito de los convoyes y personas se han lanzado a las vías frente a sus ojos.



Los trabajadores del sistema de transporte han reportado por años la falta de refacciones y modernización. Actualmente por los subterráneos férreos andan 176 trenes sin mantenimiento mayor que circulan con sobre kilometraje y otros 125 trenes que se hallan en talleres detenidos por falta de piezas. Los sistemas de comunicación entre trenes se caracterizan por su obsolescencia, en varios casos dependientes de un seguimiento a pluma y papel, en otros con tecnología que data de los 70’s y en el mejor de los casos con celulares de los trabajadores.



A pesar de ello el presupuesto ha decrecido en 3,112 mdp en los últimos tres años. La Jefa de Gobierno niega decremento, aun cuando los datos de la cuenta pública de su administración lo sostienen. Ellos han preferido abandonar la tecnicidad del asunto para llevarlo a la arena política. Desde los circuitos del poder capitalino alimentan la narrativa del sabotaje, sembrando dudas en medios de comunicación con teorías paranoicas sin aportar pruebas contundentes ni responsables que les sostengan; dispersan publicidad falaz que justifica la presencia militar en pro de una seguridad, no cuestionada hasta el acontecer de otro incidente mortal que azoro a la ciudadanía, que ve su vida en peligro por la negligencia del gobierno, y evidenció la desatención de Claudia en su responsabilidad de gobierno por la priorización de su ambición política camino al 2024.



En discurso negarán la realidad y crearán enemigos de paja que no amainarán el enojo social creciente que atenta contra la dignidad de los muchos. Al momento de escribir estas líneas acontece una marcha al son de la consigna #MovilidadSinMiedo, que exige un transporte digno y seguro, con presupuesto basto para mantenimiento y modernización, y salida de la Guardia Nacional de las instalaciones del Metro. Los militares solo sirven a nutrir teoría del complot, velando por la protección de sueño presidencial de la regenta. Si existe sabotaje alguno, que la fiscalía actúe con la misma eficiencia con la que resolvió y exculpo el caso de la ministra plagiaria; que los responsables paguen, pero ello no pasará, pues los únicos culpables del boicot al metro nos están gobernando.

