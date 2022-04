Domingo sin resurrección: la muerte de la reforma eléctrica

En el mundo onírico de López donde juega a ser Dios, intenta la resurrección dominical de su proyecto eléctrico, que yace muerto desde su anuncio, por su radicalidad y toxicidad, por la exclusión de puntos de interés legítimos de otros actores y ciudadanos que no militan en su causa. En su mundo alterno, solo su fe sostiene la idílica idea que a base de chantajes y presiones podrá comprar voluntades para aprobar su ley, pero aquí, en la realidad él ya no es todopoderoso, nuestras convicciones van por encima de sus presiones, nos debemos a los electores que creyeron en la alternativa a las regresiones nacionalistas, y con responsabilidad defenderemos su mandato.

El oficialismo no cuenta con los números en ninguna Cámara para aprobar su bodrio de reforma, y en un intento tramposo por ganar tiempo y presionar a legisladores opositores, los morenistas aplazaron de último minuto la discusión del proyecto que se encontraba programada para el pasado martes, ahora pospuesta para el domingo. El gobierno ha salido de ‘shopping’ cínicamente, se encuentran al acecho de las voluntades mas frágiles e intentan a toda costa llevar votos a su causa, con dinero, puestos o amenazas; hasta ahora solo uno ha cedido: el diputado priísta Carlos Aysa Damas, hijo del ex gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, quien puso un precio módico a sus convicciones a cambio de un nombramiento como embajador en República Dominicana para su padre. Una traición abierta a sus electores y al partido que lo postuló.

A nombre del gobierno han enviado ‘cabilderos’ que ofertan su catálogo de chantajes, negociando el cambio del voto o la ausencia el día de la discusión, todas las presiones han venido de Palacio Nacional, y no de grupos empresariales como han querido engañar. En paralelo han montado en redes sociales un falsa campaña ‘ciudadana’, similar a la originada por sociedad civil en Twitter que exigía a los diputados del PRI, PAN, PRD y MC, comprometerse a asistir y votar en contra de la propuesta; la gran diferencia es que la suya es un montaje, dirigida por y desde la cúpulas del morenismo, carente de libertad y del sentir ciudadano. Es una campaña marcada por falsedades y violencia: sus tiradores digitales amenazan hasta con muerte a algunos legisladores o bien con la tentativa de agredir a familiares, y hacen creer que es una disyuntiva entre con o contra el pueblo cuando la complejidad del tema va más allá de esa absurda dicotomía.

El destino funesto de la reforma es culpa exclusiva del gobierno, quien cerro toda vía de dialogo y negociación, escalando el encono hasta la imposibilidad acertar cambios. La coalición en días pasados propuso un pliego de doce puntos que debían incorporarse al dictamen para dar viabilidad de su aprobación, lo que nosotros impulsamos es un modelo que amplíe el mercado eléctrico a pequeños y medianos consumidores permitiendo generar su propia energía o bien comprarla a precios más bajos; optamos por otorgar autonomía constitucional a los órganos reguladores y transformar la CENACE en una Comisión Nacional de Centrales Eléctricas; buscamos que el Estado abandere la transición energética de la mano de privados, fortaleciendo los certificados de energías limpias, promoviendo el uso de energías renovables y otorgando incentivos a quienes consuman energías limpias; queremos un modelo donde la Comisión Federal de Electricidad este dotada de autonomía financiera y de gestión; nuestra propuesta busca eliminar los subsidios eléctricos fortaleciendo el mercado para bajar las tarifas de consumo, así como un cambio en los modelos para otorgar permisos en las instalaciones de centrales eléctricas garantizando un menor impacto ambiental.

Todas estas propuestas fueron desdeñadas por el bloque oficialista, no les interesa el dialogo, no hay voluntad de escuchar ni negociar, en cambio, emprendieron otro montaje mediático, donde argumentan coincidencias en nuestras propuestas y fingen interés en incorporarlas al proyecto, ¡PURA FALSEDAD!, sus intensiones son diametralmente opuestas, solo un punto fue coincidente. La posición es clara, defenderemos los intereses de la ciudadania que voto por un modelo verde, con responsabilidad ambiental, de libre mercado y bajas tarifas, no cederemos a chantajes ni presiones. Mientras la cerrazón impere, su reforma se mantendrá en el punto de origen: muerta y sepultada, sin importar las veces que la intenten resucitar. Será un domingo triste para el aspirante a dictador