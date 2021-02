Revoluciones por segundo del 25 de febrero del 2021

BENJAMIN GROSVENOR

LIZT

Costo físico$610. Digital$150.

El pianista clásico británico, ganador de numerosos reconocimientos, lanza este álbum dedicado a la música del imponente compositor húngaro; incluye la Sonata para piano en si menor y “Berceuse” y “Reminiscenses de Norma”.

ANDRA DAY

THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY

Costo físico$476. Digital$130.

En su primer papel principal como actriz, la cantante de R&B nominada al Grammy encarna asombrosa a la icónica cantante de jazz en los últimos 12 años de su vida. La voz es prácticamente la de Billie.

ALICE COOPER

DETROIT STORIES

Costo físico$468. Digital$130.

Olvidando las canciones anteriores sobre asesinos seriales enmascarados, pesadillas y asilos mentales, este precursor del shock rock presenta una oda a su ciudad natal, con música amigable y músicos como John Bonamassa, (guitarra).

BONNIE TYLER

THE BEST IS YET TO COME

Costo físico$457. Digital$130.

La cantautora galesa lanza un álbum de 12 nuevos cortes lleno del sonido épico tipo power pop/rock por el que es conocida, impulsado por su reconocible y potente voz. "Evoca de los ochenta, pero la música recibe buena actualización.

JOHN PATITUCCI, VINNIE COLAIUTA, BILL CUNLIFFE

TRIO

Costo digital$120.

Bill Cunliffe (piano), John Patitucci (bajo) y Vinnie Colaiuta (batería) se reúnen para lanzar su álbum debut como grupo, creando el tipo de magia que surge cuando músicos de alto nivel unen sus talentos.