Revoluciones por segundo del 11 de agosto de 2022

GUNS ‘N ROSES

APPETITE FOR DESTRUCTION

Costo físico: $258. Digital: $250.

Edición económica de dos CD de uno de los álbumes debut más vendidos en la historia. Incluye clásicos como “Sweet child O' mine”, “Paradise city” o “Welcome to the jungle”. Además, se incluye un disco con canciones en vivo, versiones acústicas y/o diferentes de los temas conocidos.

SABRINA CARPENTER

emails i can’t send

Costo físico: $329. Digital: $120.

La cantautora estadounidense entrega una montaña rusa emocional, explorando los rincones internos de su mente. Una canción canta desde la perspectiva de una hija que se entera de la aventura de su padre, por ejemplo. Es un álbum crudo, multifacético y autorreflexivo.

EMINEM

CURTAIN CALL 2

Costo físico: $483. Digital: $180.

Esta es la segunda recopilación de éxitos del rapero estadounidense. Algunos de los más “recientes” se presentan con temas inéditos como: “Is this love ('09)” con 50 Cent y “Rap God - Mr. Cii Remix”. Hay varios duetos con Beyoncé, Bruno Mars, Rhianna y WRLD, entre otros.

VARIOS ARTISTAS

NOW 83

Costo físico: $413.

Una edición más de esta larga serie de acoplados en donde se integran artistas de diversos géneros y que son representativos de un momento específico de la música. En este caso, se incluye a: Kendrick Lammar, Camila Cabello, Imagine Dragons, Diplo y Shawn Mendes, entre otros.

NEIL YOUNG

NOISE & FLOWERS LIVE

Costo físico: $402. Digital: $150.

El músico canadiense, junto con la banda Promise of the Real, se embarcaron en la gira “Amazing” de 2019. Las canciones incluidas se extrajeron de conciertos en nueve ciudades y abarcan varias etapas en la carrera de Young como “Helpless” y “Rockin´in the Free world”, entre otras.