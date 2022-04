THE MOTHERS OF INVENTION

THE MOTHERS 1971

Costo físico: 3,484. Digital: $900.

Una de las bandas más fascinantes y controvertidas de Frank Zappa se recuerda con esta caja de ocho CD, que incluye los cuatro conciertos ofrecidos en el legendario Fillmore East de NY, el 5 y el 6 de julio de 1971, incluida la famosa participación de John Lennon y Yoko Ono y una presentación en el Rainbow, además de tomas descartadas y el raro sencillo “Tears began to fall” y su cara B, “Junier Mintz Boogie”. Son 100 canciones en 10 horas y estas últimas son relanzadas por primera vez en 50 años. Una delicia para los fans.

MICHAEL BUBLÉ

HIGHER

Costo físico: $752. Digital: $150.

El canadiense regresa con versiones de temas ajenos y originales como “I’ll never not love you”, con enormes arreglos de cuerdas y su voz aterciopelada. Un dueto con Willie Nelson (Crazy). En “Higher” explora ritmos latinos.

RED HOT CHILLI PEPPERS

UNLIMITED LOVE

Costo físico: $701. Digital: $150.

Álbum 12 del grupo angelino. Producido por Rick Rubin, quien hizo lo propio con cuatro discos anteriores. Primera grabación desde el regreso de John Frusciante que abandonó a la banda en 2009. Influencias de The Kinks, entre otros.

MAREN MORRIS

HUMBLE QUEST

Costo físico: $666. Digital: $140.

La 14 veces nominada al Grammy presenta pop-rock-country, sobre el amor de adultos. Dice con ironía en “Circles around this town”: “Un par de cientos de canciones y las que funcionaron / Fue la de un automóvil y la de una iglesia”.