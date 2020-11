Revoluciones por segundo

PINK FLOYD



DELICATE SOUND OF THUNDER DLX

Costo físico $1,616.00 (4 discos) Digital $190. (Audio)

El álbum en vivo de 1988 se amplió, abarca el set de 140 minutos remezclado de las cintas y ofrecen más cortes. Las ediciones cuentan con folletos de fotos de 24 páginas, y hay una edición de lujo de cuatro discos con 2CD + blu-ray + DVD con un folleto de 40 páginas, póster y postales.

ERIC CLAPTON



CROSSROADS FESTIVAL 2019

Costo físico $902. Digital $300.

Un evento para recaudar fondos para las instalaciones de rehabilitación de Clapton en Antigua. Los invitados al evento son ídolos y maestros de su trabajo: Buddy Guy, Jeff Beck Los Lobos, Peter Frampton, Sheryl Corw y más.

KEITH RICHARDS



LIVE AT THE HOLLYWOOD PALLADIUM

Costo fïsico $324. Digital $130.

En inactividad tras el lanzamiento del álbum Dirty work de los Rolling en 1986, Richards formó la banda X-Pensive Winos, su álbum debut como solista, Talk Is Cheap. Esta es la grabación de ese concierto.

GEORGE BENSON



WEEKEND IN LONDON

Costo fïsico $533. Digital $130.

Este álbum registra la actuación íntima del maestro de la guitarra de soft jazz en el famoso club de jazz, Ronnie Scott’s y captura la intensidad del amor de sus fans por su pasión por ofrecer un efectivo conjunto de favoritos del público.