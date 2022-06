Revoluciones por segundo 300622

1. ELVIS



BANDA SONORA ORIGINAL

Costo digital: $190

Baz Luhrmann dirige una biopic de Elvis Presley y la relación con su nefasto mánager, el Coronel Parker. En la banda sonora intervienen artistas de diversos géneros: Eminem, Kacey Musgrave, Stevie Nicks y Diplo, entre otros.

2. ELLA FITZGERALD



ELLA AT THE HOLLYWOOD BOWL

Costo físico: $328 / Digital: $150

“La primera dama del Jazz” hizo suyas las composiciones de Irving Berlin para ofrecer en 1958 un concierto espectacular en LA. La grabación se descubrió recientemente en las bodegas del sello Verve.

3. THE WARNING



ERROR

Costo digital: $120

El sonido poderoso y enérgico del trío de hermanas Villarreal de Monterrey se vuelca en este álbum en donde muestran una madurez más allá de sus años, equilibrando la coherencia instrumental y el juego de palabras.

4. REGINA SPEKTOR



HOME, BEFORE AND AFTER

Costo físico: $271 / Digital: $130

¿Cómo sería tomar una cerveza con Dios? Eso se pregunta la cantautora estadounidense en “Becoming all along”. También afirma: "La enfermedad y las flores van de la mano/Los bombardeos y los refugios van de la mano".

5. MELODY GARDOT



ENTRE EUX DEUX

Costo físico: $364 / Digital: $120

La cantante estadounidense de jazz se une al franco-brasileño (hijo de Baden Powell) para ofrecer su primer álbum a dúo. Grabado en París en diciembre de 2021, el álbum incluye “This foolish heart could love you” y “À la tour Eiffel”.