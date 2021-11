Revoluciones por segundo 281021

THE ROLLING STONES



TATTO YOU ANNIVERSARY ED

Costo físico: $3,046. Digital: $250.

Edicion de 40 aniversario del álbum de 1981 que incluye éxitos como “Start me up” y “Waiting on a friend”. Incluye cuatro discos con el repertorio original remasterizado; la grabación completa del concierto Still Life de 1982 en el estadio de Wembley; un libro de 124 páginas con fotos raras de las sesiones de grabación y la gira mundial. Existe una opción de dos discos con un CD adicional titulado "Lost & Found: Rarities", de nueve canciones de la época en que se lanzó el álbum y que se completaron recientemente con voces y guitarras adicionales.

LANA DEL REY



BLUE BANISTERS

Costo físico: $343. Digital: $150.

El octavo álbum de la cantautora estadounidense fue compuesto durante el confinamiento por la pandemia y aborda varios temas personales como la difícil relación con su padre y la reciente ruptura con su pareja.

JOHN COLTRANE



A LOVE SUPREME LIVE IN SEATTLE

Costo físico: $329. Digital: $150.

Grabación privada de una presentación en vivo —a fines de 1965— del enorme saxofonista John Coltrane, en donde ejecuta esta obra maestra, en una actuación fascinante y poco común.

DURAN DURAN



FUTURE PAST

Costo físico: $297. Digital: $110.

La banda pop británica regresa, después de seis años. Colaboran CHAI, Mike Garson, Ivorian Doll y Tove Lo. Es un álbum con variantes dentro del pop: un poco de balada, toques electrónicos y el sonido amigable de la banda.