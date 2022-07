Revoluciones por segundo 280722

1. THE METROPOLITAN OPERA ORCHESTRA



“A CONCERT FOR UKRAINE”

Costo digital: $150

Frente a una enorme bandera, el Coro y la Orquesta Met de 100 miembros, dirigidos por su director musical Yannick Nézet-Séguin, interpretaron en vivo el himno nacional de Ucrania y presentaron un programa que incluyó a Beethoven, Verdi, R. Strauss y “Prayer for Ukraine”, de Valentin Silvestrov.

2. ZZ TOP



“RAW”

Costo físico: $338 / Digital: $130

El trío de blues-rock grabó “Raw”, de 11 temas, para su documental de Netflix de 2019, “That little Ol’ band from Texas”. El disco incluye éxitos como “La grange”, “Tush” y “Gimme all your lovin”, así como temas iniciales como “Brown sugar” y “Certified blues”, del primer álbum de ZZ Top.

3. MIRANDA LAMBERT



“PALOMINO”

Costo físico: $321 / Digital: $140

Noveno álbum de este ícono del country. Participa en un tema B-52’s. Los 15 temas que lo integran son un muestrario de las habilidades sonoras de Miranda: country tradicional, guitarras rockeras, tonadas pop y baladas cadenciosas. “I’ll be loving you” es un buen ejemplo.

4. CORY WEEDS QUARTET



“JUST COOLIN’”

Costo físico: $402 / Digital: $120

Este saxofonista tenor canadiense de sonido expresivo lanza ocho temas propios. Jazz suave, cadencioso y a veces movido. A pesar de que su instrumento es el que lleva la voz de mando, Weeds es lo suficientemente generoso como para dejar que sus acompañantes brillen.

5. JACK WHITE



“ENTERING HEAVEN ALIVE”

Costo físico: $330.00 Digital: $75.00

Un gran disco en solitario del exWhite Stripes. Utiliza elementos acústicos y eléctricos, incluso algunos arreglos de cuerdas con maestría para entregar un pop-rock-folk de alta gama, con guiños a los 70, demostrando que es un maestro de la guitarra. Quizá es su álbum más romántico.