Revoluciones por segundo 280422

KURT ROSENWINKEL / JEAN-PAUL BRODBECK



THE CHOPIN PROJECT

Costo físico: $644. Digital: $150.

El guitarrista y compositor (Rosenwinkel) une su talento al del tecladista suizo (Brodbeck), al de Lukas Traxel (bajo) y a Jorge Rossy (batería), para dar nueva vida a obras del compositor polaco.

DANIEL BARENBOIM



ENCORES

Costo digital: $150.

Encore es un regalo extra que un artista da al público al final de un concierto. Grabado durante el confinamiento, el pianista argentino presenta “grandes éxitos” de Albéniz, Beethoven, Chopin, Debussy y Liszt, entre otros.

BONNIE RAITT



JUST LIKE THAT…

Costo físico: $662. Digital: $130.

Disco 21 de la ganadora de 11 Grammy, en donde analiza el amor y la pérdida, el dolor y la esperanza. La guitarra slide de la artista brilla en “Love so strong” y “Blame it on me”. “Living for the ones” es un homenaje a los ausentes.

TAJ MAHAL / RY COODER



GET ON BOARD

Costo físico: $630. Digital: $130.

Dos virtuosos de la guitarra (acústica) interpretan música de dos gigantes del blues/folk Brownie McGhee y Sonny Terry. El dúo se hizo muy conocido entre el público blanco durante el renacimiento del folk de las décadas 1950/60.

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES



ADN CAPÍTULO D

Costo físico: $289. Digital: $96.

La banda argentina fusiona su género primario (ska) con pop, bolero y rock. Esto llevan a cabo en el segundo volumen de esta trilogía, invitando a Bronco, Miranda, León Gieco y Beto Cuevas, entre otros.