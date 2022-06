Revoluciones por segundo 230622

CHRISTINE MCVIE



SONGBIRD

Costo físico: $663.

Antología que reúne material de los dos álbumes solistas (Christine McVie de 1984 e In the Meantime de 2004) de la cantante pianista y compositora de Fleetwood Mac, con dos temas inéditos y una versión orquestal de “Songbird”.

THE SMILE



A LIGHT FOR ATTRACTING ATTENTION

Costo físico: $456.

Álbum debut de la banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood, de Radiohead, el baterista de Sons of Kemet, Tom Skinner. Cuenta con las cuerdas de la Orquesta Contemporánea de Londres.

ALANIS MORISETTE



THE STORM BEFORE THE CALM

Costo digital: $120.

La cantante canadiense lanza su primer álbum de meditación, coescrito junto a Dave Harrington (Darkside). Invita los escuchas a un viaje introspectivo. Aunque sin letra, los títulos de las canciones lo dicen todo.

THE CRANBERRIES



REMEMBERING DOLORES

Costo físico: $322

Quince temas que The Cranberries reúnen como celebración a la fallecida cantante y compositora irlandesa Dolores O’Riordan, quien hubiera cumplido 50 años. Selección de canciones de los ocho álbumes del catálogo de la banda.

THE CLARINET TRIO



ANTHOLOGY

Costo físico: $3,131. Digital: $600.

Daniel Ottensamer (clarinet), Stephan Koncz (violonchelo) y Christoph Traxler (piano) presentan un repertorio de obras de Beethoven, Johannes Brahms y Mikhail Glinka, entre otros, compositores que han visitado en su carrera.