Revoluciones por segundo 220421

VARIOS ARTISTAS



MCCARTNEY III IMAGINED

Costo digital $140.

Anderson. Paak, Beck, Blood Orange, Damon Albarn RDN de Massive Attack y St Vincent, entre otros artistas, retoman el repertorio presentado en McCartney III (2020) y actualizan las canciones de acuerdo a sus propios estilos y géneros.

NORAH JONES

´TILL WE MEET AGAIN (LIVE)

Costo físico $316. Digital $150.

Primer álbum en vivo de la cantautora y pianista estadounidense. Son 14 temas grabados en escenarios de EU, Francia, Italia, Brasil y Argentina durante el periodo 2017-2019. Mezcla de canciones que abarcan toda su carrera.

RUBÉN BLADES



SALSWING!

Costo digital $120.

Este álbum del legendario músico está integrado por canciones que representan los géneros de la salsa y el jazz, ejecutados por él mismo grupo de músicos panameños: La Orquesta de Roberto Delgado. Destacan: “Tambó”, “Paula C”.

TOM PETTY



FINDING WILDFLOWERS (ALT. VERSIONS)

Costo físico$331. Digital$150.

Estas versiones que se quedaron en la cinta de grabación en las sesiones del álbum Wildflowers (1994) y reedición Wildflowers and all the rest (2020), fueron seleccionadas por la familia del músico.

GRETA VAN FLEET

THE BATTLE AT GARDEN´S GATE

Costo físico $298. Digital $100

El cuarteto de Michigan —ganador del Grammy— presenta su segundo álbum, sonido más variado, siempre ceñido a su estilo: hard- rock-blues, estilo Led Zeppelin, sobre todo por la voz del cantante.