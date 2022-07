Revoluciones por segundo 140722

CHICAGO



BORN FOR THIS MOMENT

Costo físico: $685. Digital: $130.

Álbum 38 de “La banda de los metales dorados”. La alineación incluye tres miembros originales: Robert Lamm (voz y teclados), Lee Loughnane (trompeta) y James Pankow (trombón). El sonido amigable que los caracterizó en los 80.

IMAGINE DRAGONS



MERCURY – ACTS 1 & 2

Costo físico: $476 Digital: $200.

La banda de Las Vegas presenta 18 temas con reflexiones sobre la vida, el auto desprecio, el arrepentimiento y un poco de optimismo y unidad. Todo aderezado con música bien ensamblada dentro de la onda alternativa.

ALEXANDER ULLMAN



LIST: PIANO CONCERTOS 1& 2

Costo físico: $572. Digital: $120.

El pianista británico –ganador del premio Franz Lizt en 2017— presenta obras del compositor húngaro. Entre los dos conciertos (con Andrew Litton y la Sinfónica de la BBC) está la Sonata en si menor, elemento básico del repertorio.

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE



TOAST

Costo físico: $403. Digital: $105.

Siete cortes inéditos grabados de finales del año 2000 a principios de 2001. Young los archivó porque sintió que eran “demasiado tristes”. El arte no decepciona, así parta de la derrota emocional.

INA FORSMAN



ALL THERE IS

Costo físico: $457. Digital: $130.

La cantante finlandesa presenta un tercer álbum compuesto enteramente por ella y que se inclina por el soul de las décadas 60 y 70 y unos guiños al jazz y a la balada pop. Son los casos “Don´t lose today”, “Dive” y “One night in Berlin”.