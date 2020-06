Revoluciones por segundo

BOB MARLEY

LIVE AT THE RAINBOW JUNE 1977

Costo digital: $120.

El ícono del reagge cumpliría 75 años este 2020, por eso se puso de moda. La pandemia favoreció la descarga de sus temas. Ahora se ofrece el concierto de 1977, en Londres, remasterizado. Son 11 cortes.





LA GUSANA CIEGA

360 (EN VIVO) EP

Costo Digital: $48.00

El grupo de rock alternativo mexicano grabó cuatro canciones en directo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Destacan por su ejecución, ritmo y letra: “Rock and roll” y “No puedo verte”.





NORAH JONES

PICK ME OFF THE FLOOR

Costo físico: $329. Digital: $120.

La cantautora retuvo algunas canciones de su álbum anterior. Ahora las libera y regresa al piano para acompañarse. Son canciones cálidas que transitan por los terrenos del jazz, el pop, R&B y el Gospel.





BOB DYLAN

ROUGH AND ROWDY DAYS

Costo físico: $694. Digital: $150.

Música nueva de Dylan en ocho años. Lanzó “Murder most foul”, sobre el asesinato de JFK y la historia de EU. Después salió “I contain multitudes”, donde compara su personalidad con Bowie y Whitman.





LISA BATIASHVILI

CITY LIGHTS

Costo físico: $699. Digital: $150.

La violinista alemana entrega obras populares como “La violetera” de Chaplin, “Paris Violon” de Michel Legrand, “Cinema Paradiso” de Morricone o “Adiós Nonino” de Astor Piazzola, no olvida a Bach, o Strauss.