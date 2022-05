Revoluciones por segundo 120522

THE ROLLING STONES



LIVE AT THE EL MOCAMBO

Costo físico: $927. Digital: $180.

En 1977 los Stones realizaron presentaciones íntimas en clubes de Toronto. De dos noches en marzo, se tomaron 23 temas incluyendo el estreno en vivo de "Worried about you". Aquí se presenta el repertorio completo.

JESSE Y JOY



CLICHÉS

Costo digital: $130.

Grabado en Los Ángeles, el álbum fue coproducido con Federico Vindver (Coldplay, Kanye West). La música incluye pop-rock, balada romántica y sonidos electrónicos. Las letras tienen que ver con el amor, el desamor y la esperanza.

VARIOS ARTISTAS



PUTUMAYO BLUES CAFÉ

Costo físico: $397. Digital: $120.

Grandes artistas reunidos en esta gran recopilación que incluye a la leyenda del blues texano Lightnin’ Hopkins, con el mejor pianista del blues de Chicago, Otis Spann; el dúo de Sonny Terry & Brownie McGee y Buddy Guy, entre otros.

SHERYL CROW



SHERYL ORIGINAL SOUNDTRACK

Costo físico: $793. Digital: $300.

En 1993 Sheryl debutó ganando nueve grammys. En 2022 se da a conocer un documental que narra su lucha contra el sexismo, la discriminación por edad, la depresión y el cáncer.

BELLE & SEBASTIAN



A BIT OF PREVIOUS

Costo digital: $90.

La banda escocesa presenta reflexiones sobre el envejecimiento (“Deathbed of my dreams”), el peligro callejero (“Reclaim the night”) y la felicidad juvenil (“Young and stupid”). Nostalgia y un llamado a no desperdiciar la vida.