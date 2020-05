Revoluciones por segundo

1. OMARA PORTUONDO

MARIPOSAS

Costo digital: $120.00

La legendaria cantante cubana de 89 años dio a conocer su más reciente álbum con 10 cortes que transitan por los terrenos sonoros de la salsa, el son montuno o la balada. Destaca: “Enamorada” y “Mariposas blancas”.

2. NICOLA BENEDETTI

ELGAR

Costo físico: $520.00 Digital: $120.00

La violinista escocesa, doctora honoris causa de tres universidades británicas, interpreta el concierto de violín de Sir Edwar Elgar. Es acompañada por la Orquesta Filarmónica de Londres.





3. VARIOS

TALES OF WONDER: A JAZZ CELEBRATION OF STEVIE

Costo digital: $120.00

Diversos artistas, al interpretar algunos clásicos de Wonder, en su propio estilo de jazz, les han dado una nueva vida. Son ocho temas del repertorio de Stevie.

4. CHARLI XCX

HOW I M FEELING NOW

Costo digital: $130.00

Cuarto álbum de la artista británica. Son 11 cortes en donde prevalecen irresistibles ganchos pop, sonidos metálicos, electrónicos y efectos de ciencia ficción. Es en gran medida una continuación del pop futurista.

5. KATY PERRY

DAISIES

Costo digital: $15.00

Primer sencillo de su quinto álbum. Es una balada atmosférica que combina guitarras acústicas con programación de sintetizadores y encuentra a la artista reflexionando sobre su ascenso a la fama.