Revoluciones por segundo 080922

KISS



OFF THE SOUNDBOARD: LIVE IN VIRGINIA BEACH

Costo físico: $316. Digital: $180.

Segundo álbum de la serie en vivo del mismo nombre que irá lanzando la banda. Se grabó en 2004 y documenta la gira Rock the Nation Tour. 20 cortes, algunos clásicos de su repertorio, como “Lick it up”.

HA*ASH



HAASHTAGH

Costo físico: $189. Digital: $140.

Coincidiendo con 20 años de carrera y a punto de iniciar la gira “Mi salida contigo”, las hermanas estadounidenses lanzan este álbum generado durante la pandemia. El contenido tiene pop, rock ligero, tropipop, incluso bolero ranchero.

FRANCESCA DEGO



MOZART, VIOLÍN CONCERTOS 2

Costo físico: $899. Digital: $120.

A la violinista italiana, ganadora del premio Paganini, la acompaña la Royal Scotish National Orchestra, dirigida por sir Roger Norrington. Toman conciertos de violín en donde destaca “El Turco”, que se basa en música folclórica húngara.

YELLOWJACKETS



PARALELL MOTION

Costo físico: $472. Digital: $120.

La banda de jazz-fusión, regresa con un álbum en donde interviene como colaborador externo la vocalista Jean Baylor (If you believe). Magníficos solos de la sección rítmica, saxofón y bajo, matizan temas suaves y agradables.

BUDDY GUY



BLUES DON´T LIE

Costo digital: $140.

La leyenda del blues lanzará —a 65 años que llegó a Chicago en 1957— la continuación de The Blues Is Alive and Well de 2018 (que ganó un Grammy). Participan Mavis Staples, Bobby Rush, Elvis Costello, James Taylor, Jason Isbell.