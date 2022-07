Revoluciones por segundo 070722

JOURNEY

Costo digital: $130.

Primer álbum desde "Eclipse" de 2011. Neal Schon (guitarra), Jonathan Cain (teclado) y Arnel Pineda (voz) se unen a Randy Jackson (bajo) y Narada Michael Walden (batería) y presentan un álbum donde el sonido pop-rock de estadio resuena como siempre. Buenos solos de teclados y guitarra.



WIENER PHIHARMONIKER

SOMMERNACHTSKONZERT 2022

Costo digital: $150.

Concierto gratuito al aire libre en el Palacio Schönbrunn (Patrimonio Mundial de la UNESCO) que se celebra cada año, desde 2008. En esta ocasión, la Filarmónica de Viena interpreta música de Beethoven, Rossini, Dvôrak, Camile Saint-Saens y Johann Strauss II, entre otros.



THE PROG COLLECTIVE

SONGSWE WERE TAUGHT

Costo físico: $422. Digital: $105.

El productor Billy Sherwood por cuarta ocasión lidera a este supergrupo de Rock Prog, a través de un viaje en donde transforman algunas canciones folk y pop de los 10 y 70 en temas etéreos y atmosféricos. Participan miembros de Yes, Deep Purple, Jethro Tull, Asia y más.



KURT ELLING

SUPERBLUE

Costo físico: $369. Digital: $120.

El vocalista estadounidense de Jazz, y guitarrista de 7 cuerdas, y el baterista Corey Fonville, presentan un álbum de originales y cover en donde los aspectos más destacados son el R&B "Manic Panic Epiphanic" y “Can't Make It With Your Brain”, con de ritmos de James Brown.



CARRIE UNDERWOOD

DENIM & RHINESTONES

Costo físico: $316. Digital: $150.

La ocho veces ganadora del Grammy lanza su noveno álbum. Doce canciones sobre el amor, el desamor y “la otra mujer”. Country, pop, balada y rock bien ejecutados adornan esta producción donde destacan la reclamadora “Ghost story” y la canción de advertencia "Poor everybody else".