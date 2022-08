Revoluciones por segundo 040822

BEYONCÉ



RENAISSANCE

Costo físico: $322. Digital: $170.

Seis años después de su último álbum, la cantante presenta su nuevo trabajo. Letras explícitas matizadas por diversos géneros incluidos: hip-hop, house, EDM, disco, funky y R&B, proyectando amor y empoderamiento.

MAGGIE ROGERS



SURRENDER

Costo físico: $370. Digital: $120.

La patrona del “pop milenial”, egresada de la Harvard Divinity School lanza su segundo álbum que incluye rock indie enérgico, post punk y una balada meditativa (“Horses”), donde entrega breves instantáneas de su vida.

CHUCHO VALDÉS Y PAQUITO D´RIVERA – I



MISSED YOU TOO

Costo físico: $ 456. Digital: $120.

Dos gigantes del jazz latino. Ambos reviven con sabrosura a “Mozart a la cubana”. El saxofón y clarinete de uno, se acopla con el piano del otro y el sextero Reunion complementa esta fiesta de sonidos.

JOANNE SHAW TAYLOR –



BLUES FROM THE HEART LIVE

Costo físico: $550. Digital: $190.

Ganadora del premio a Vocalista femenina en los British Blues Awards (2010) y al compositor del año (2011) lanza álbum en vivo grabado en The Franklin Theatre en Franklin, Tennessee, Blues From the Heart Live con invitados.

LOS ANGELES PHILHARMONIC



DVORAK SYMPHONIES 7-9

Costo digital: $150.

El director venezolano Gustavo Dudamel, al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, grabaron en vivo las últimas tres sinfonías del compositor checo Antonín Dvořák (1841-1904).