Revoluciones por segundo 030621

KANSAS



POINT OF KNOW RETURN LIVE AND BEYOND

Costo físico $1,295. (3Lp) Digital$170.

Álbum de 22 pistas. Documenta 12 conciertos de 2019 y 2020, grabados durante su gira de aniversario del Point of know return. El proyecto incluye ese LP junto con otros cortes y éxitos rotundos.

DIEGO BONETA



LUIS MIGUEL LA SERIE T2

Costo físico$152. Digital$140.

Para quienes gustan de las segundas partes, 13 canciones aparecidas en la T2 de la serie de Luis Miguel, pero en la interpretación del actor que lo personifica para a tv. Si gustan de los covers idénticos. Este álbum es para ustedes.

TWENTYONE



PILOTS SCALED AND ICY

Costo físico $303. Digital$130.

El nuevo álbum del dueto de Ohio, es como la banda sonora de una fiesta de verano donde todos son bienvenidos, siempre que estén de humor para bailar. Tyler Joseph lo compuso en el confinamiento, pero en general es festivo.

BILLY GIBBONS

HARDWARE

Costo físico $ Digital$120.

El maestro de la guitarra, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, líder de ZZ Top y santo patrón del rock tejano, entrega su tercer álbum solista. Se inclina casi por completo hacia canciones originales de rock rasposo.

BRODSKY QUARTET



HOMAGE TO BACH

Costo físico $588. Digital$120.

Este cuarteto de cuerdas británico ha colaborado con Björk, Elvis Costello y McCartney, entre otros artistas pop. Ahora toman seis sonatas y partitas consideradas una de las cumbres de la producción de Bach como compositor.