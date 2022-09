Revoluciones por segundo 010922

MEGADETH

THE SICK, THE DYING…AND THE DEAD!

Costo físico: $697. Digital $120.

Después de seis años de silencio discográfico, la banda de speed metal lanza su álbum 16. Es un recorrido enérgico por el thrash metal en donde parecieran ponerse de acuerdo para tocar más rápido.

CHRISTOP SPERING

BACH CANTATAS

Costo Digital $150.

El director de orquesta alemán de música clásica, especialmente sacra, fundó en 1985 el Chorus Musicus Köln y en 1988 la orquesta Das Neue Orchester (La nueva orquesta). Con ellos revisa algunas cantatas que compuso Bach.

SELENA



MOONCHILD MIXES

Costo físico: $404. Digital $130.

Trece cortes de la Reina del tex-mex grabados antes de 1989. La pista más antigua es una en la que Selena tenía 13 años. Es una combinación de cumbias y baladas. Usando computadoras se logró “envejecer” la voz.

ANTONIO SANCHEZ



SHIFT (BAD HOMBRE VOL II)

Costo físico: $393. Digital $130.

El multiinstrumentista mexicano, regresa acompañado por artistas como Ignacio López Tarso (preludio y cierre), Rodrigo y Gabriela, Dave Mathews, Pat Metheny, Trent Reznor y mujeres como Lila Downs y Kimbra, entre otros

MUSE



WILL OF THE PEOPLE

Costo físico: $245. Digital $130.

Álbum nueve de la banda inglesa. Aquí maneja una amplia gama de elementos de rock y pop. Revisita estilos conocidos como los coros de Queen, la electrónica a lo OMD. “We are fucked, fucked” es una afirmación realista.