Revoluciones por segundo

1. SAMANTAH FISH

KILL OR BE KIND

Costo físico: $254. Digital: $120.

La cantante, compositora y estupenda guitarrista nos entrega un disco lleno de blues, con canciones de amor y desamor en el que hace gala de su eficacia instrumental. En algunos cortes de esta producción discográfica, su sexta en solitario, la artista de 30 años se hace acompañar por una sección de metales que robustece su interpretación.

2. THE ALLMAN BROTHERS BAND

BIG BAND OF BROTHERS A JAZZ CELEBRATION

Costo físico: $371. Digital: $120.

Uno de los grupos más importantes del rock del sur estadounidense de las décadas de los 60 y 70 es Allman Brothers y esta Gran Banda hace unos increíbles arreglos de Jazz a un puñado de sus canciones más aclamadas como “Statesboro Blues” o “Whipping Post”, entre otras.

3. MIRANDA LAMBERT

WILDCARD

Costo físico: $208. Digital: $160.

La semidiosa de la música country presenta una sólida producción que incluye un dúo: “Way too pretty for prisión” con Maren Morris. Música ranchera estadounidense del mejor nivel. Destacan: “Mess with my head”, “Locomotive” y “Tequila Does”, entre otras.

4. BLAKE SHELTON

FULLY LOADED: GOD’S COUNTRY

Costo físico: $265. Digital: $130.

El célebre artista de Oklahoma presenta en su más reciente álbum su exitazo del 2019 “God’s country”, además de “Nobody but you” a dúo con su novia Gwen Stefani y “Hell right” con Trace Adkins. Un corte divertido es “Tequila Sheila”.

5. FROZEN 2

VARIOS ARTISTAS

Costo Físico: $135. Digital: $200.

Esta edición, de la segunda parte de la exitosa película animada de las hermanas Elsa y Ana, presenta canciones interpretadas por artistas latinos y anglosajones, tales como: Romina Marroquín, David Bisbal, Pepe Vilchis o Kacey Musgrave, Panic! At the Disco y Kristen bell, entre otros.