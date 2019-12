Revoluciones por segundo

GEORGE MICHAEL & WHAM!

LAST CHRISTMAS

Costo digital $150

Esta cinta navideña protagonizada por Emma Thompson, Emilia Clarke y Henry Golding fue inspirada por la canción “Last Christmas”, de George Michael, incluye algunos de sus temas más famoso

ROBBIE WILLIAMS

THE CHRISTMAS PRESENT

Costo físico: $241

Digital: $ 180

El cantante británico presenta su primer álbum de Navidad e incluye enormes clásicos de la temporada como “Winter wonderland”, “Let it snow”. Tiene varias colaboraciones.



LINDSEY STIRLING

WARMER IN THE WINTER

Costo físico: $247

Digital: $120

La compositora, cantante y violinista estadounidense entrega un álbum de villancicos muy conocidos, pero también otros no tanto como la que le da título a este disco.



ELVIS PRESLEY

ELVIS CHRISTMAS

Costo físico: $254 Digital: $160

Para los fans de El Rey del rock and roll, tenemos este álbum integrado por 17 canciones navideñas interpretadas en el estilo muy personal de Elvis, ya sea como un movido rock, baladas de los 50 y hasta vals.



THE ROYAL BALLET

THE NUTCRACKER VISUAL ALBUM

Costo digital $120

Un clásico de clásicos navideño es sin duda, “El Cascanueces” de Tchaikovsky. Con este motivo acaba de salir un “álbum visual” en donde la Orchestraof the Royal Opera House acompaña a The Royal Ballet en su puesta.