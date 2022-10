Quintana Roo en su XLVII aniversario

Con respeto a

Lic. Luis Echeverría Álvarez, QEPD,

Don Nassim Joaquín QEPD.

y a mi amigo David Gustavo Gutiérrez Ruiz.







Conocí el Mayab al son del corazón en mi primera juventud, en 1966 hace 56 años fui designado comandante militar de un Destacamento en Puerto Juárez para prevenir desastres del huracán Inés.



Observé en ese lugar la exaltación de la primavera. No había población ni infraestructura, solamente los sonidos de la selva, jaguares, pájaros de oficio carpintero, campos chicleros, a esto le llamé en aquél entonces el infierno verde. Existía solamente un muelle que comunicaba con una pequeña embarcación a Isla Mujeres y Puerto Juárez. Jamás me imaginé que en este lugar florecería uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de América Latina: Cancún., fui testigo de la historia del nacimiento de este coloso incontenible.



Descubrí la gran riqueza de este lugar, el pueblo, la flora, la fauna y la cultura Maya. Cada año, el pueblo agradecido y el gobierno de Quintana Roo, rinden justo homenaje a todos aquellos artífices que contribuyeron a la transformación del territorio de Quintana Roo en Estado Libre y Soberano, que serían ciudadanos de primera en pleno goce de derechos y obligaciones.



Un día como ayer, 8 de octubre de 1974, se publicó en el diario oficial de la Federación el decreto de transformar el Estado libre y soberano. Esta entidad nació pigmea al lado Baja California Sur, hermanas gemelas de una misma pasión: el engrandecimiento de la soberanía mexicana con la creación también de la “Zona Económica Exclusiva” (3.5 millones de km²) y fortaleza del federalismo.



El Congreso del estado rendirá justo homenaje a todos aquellos quienes hicieron posible la defensa de la soberanía, la independencia y la transformación de este rico territorio en Estado Libre y Soberano con su Constitución y Leyes propias.



Los artífices que lucharon heroicamente en la defensa de la soberanía de este coloso incontenible del caribe aparecen en letras de oro en el recinto del Congreso: Manuel Antonio Ay primer mártir de la Guerra de Castas, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, Jacinto Pat, Cecilio Chi, José María Barrera, Othón P. Blanco, General Lázaro Cárdenas, Rafael Melgar y Javier Rojo Gómez, tal vez falta uno.



Como producto de la transformación del territorio en Entidad federativa, se impulsaron nuevos proyectos de enorme importancia, se crearon empleos con visión de futuro. Muchos mexicanos migraron a este paraíso terrenal, encontrando una nueva vida. El presidente Echeverría impulsó la construcción de enormes desarrollos turísticos como es el caso de Cancún, que al lado de la Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres que cuentan actualmente con más de 110 mil cuartos hoteleros, esta región turística aumentó su población en más de 20 veces en 45 años.



Hoy contemplamos un nuevo amanecer. Aparece en el horizonte la puesta en marcha de nuevos proyectos, que muchos mexicanos esperan ansiosos para una nueva marcha al mar, impulsando vigorosamente esta región con nuevas inversiones y tecnologías provenientes de muchas partes del mundo. Me refiero al proyecto del “Tren Maya”, que unirá los mares turquesas más bellos del mundo y sus playas paradisíacas. Sumando el enorme legado de la cultura Maya, será un detonador para la creación de empleos, el Tren recorrerá más de 1500 kilómetros, atravesando selvas, uniendo al Mar Caribe con zonas arqueológicas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Nueve lustros han pasado desde cuando tuve el especial honor de acompañar al Presidente de la República en aquel entonces el gobierno de la república, inicia la construcción de un paraíso de esperanza y prosperidad para muchos mexicanos



Tuve el honor de ser testigo mudo de aquella histórica sesión solemne cuando se le tomó protesta al primer Gobernador Constitucional de la Entidad, mi amigo Jesús Martínez Ross. Es de elemental justicia reconocer a los artífices de los sueños que muchas veces han sido negados y olvidados por la historia y la política como es el caso de mi amigo David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Nassim Joaquín, al pueblo maya y muchos más.



Aquí comenzó mi vida profesional, mi contacto con el grandioso pueblo Maya, aprendí su lengua la cual habló, estudié su historia, respeté sus costumbres y valores y fui respetado. Siempre que regreso los dignatarios generales mayas me saludan con cariño al lado de muchos amigos como es Chano Toledo, Raúl Negrete, Noé Peniche y muchos más.



Honor a quien honor merece

Al pueblo maya heredero de una gran civilización



Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo