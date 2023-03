La Carta de la Paz: esperanza de un Nuevo Orden Internacional

En noviembre de 1977, concluí mis estudios y tesis en la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre el tema: “El Nuevo Orden Económico Internacional y la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados”, documento fundamental en aquella época de retos, desafíos y peligros de un mundo bipolar. Irresponsablemente las potencias ponían en peligro la seguridad y la paz. El orden internacional debería estar basado en principios fundamentales como el legado juarista: “el respeto al derecho ajeno”, “no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

En los anales de la Asamblea General de la ONU está escrito que la Carta de Deberes y Derechos de los estados, aprobada por abrumadora mayoría aquel 12 de diciembre de 1974, a propuesta por el entonces presidente de México Luis Echeverría Álvarez, después de un estudio profundo de una comisión internacional de 40 expertos de la ONU. Mi presencia en esa sesión histórica enriqueció mi convicción de consagrarme en la búsqueda de un orden internacional para la paz con otro nombre: el desarrollo.

La elaboración de la investigación, conté con la valiosa orientación en varios viajes a Nueva York de un hombre sencillo, bueno, pero no ingenio: Don Alfonso García Robles QEPD.

El 15 de noviembre de 1977 me llamó desde París el Expresidente Luis Echeverría entonces Embajador de México ante la UNESCO, invitándome a que me trasladara a la ciudad de París. Había leído la tesis antes mencionada, quería platicar conmigo. Llegué a París con mis hijos, no hablaba francés, me recibió cordialmente en sus oficinas de la UNESCO de Place de Fontenoy. Llevaba todavía con olor a tinta fresca la tesis en cuestión. Sus primeras palabras fueron las siguientes: “Nuño lo invito a que se incorpore conmigo como secretario particular en la UNESCO”. Me llenó de una profunda emoción, ese acto sería de gran trascendencia profesional me permitiría viajar por los confines del mundo.

El primer comentario fue: “mire Licenciado léanos en voz alta toda su tesis”. Lo acompañaba en su oficina en ese entonces el Dr. Ignacio Ramonet director de Le Monde Diplomatique, el profesor de la Sorbona Alain Turene y su alumno Alan García, la Dra. Rosario Green, así como Michelin Durad secretaria del presidente François Mitterrand. Leí todo el documento que versaba sobre el espíritu de la constitución de 1917 como la primera declaración de derechos económicos y sociales en el mundo, que consagra en la ley suprema garantías sociales e individuales en diferentes Artículos: 123, 14 y 16 y su influencia en el texto de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados.

Caballerosamente y con una distinción tal vez inmerecida me dijo: presentara usted su tesis ante el comité de la UNESCO para la paz y la democracia que yo presido. Esta sería mi primera experiencia ante un foro internacional, sude frio, muy nervioso realice un relato sobre el proceso que originó, las idea y circunstancias y la necesidad de un “Nuevo Orden Económico Internacional”. El proceso para su elaboración, obstáculos y enormes intereses que se oponían al contenido para la liberación de los pueblos oprimidos y marginados del tercer mundo, así como la adopción de la cooperación internacional para un orden mundial más justo y equitativo.

Mi conclusión: no habrá paz en el mundo sin desarrollo y justicia, sin la implantación de un orden moral económico y social que termine para siempre con la enorme brecha entre la opulencia y la miseria, el colonialismo económico, que padecían y siguen padeciendo países marginados, el caso del continente africano que navegaba a la deriva al lado de otros países aislados de los beneficios de un orden internacional justo como fue la República Popular China y la India, hoy son potencias económicas y tecnológicas admirables que adoptaron planes de innovación y alta tecnología que ha sorprendido al mundo.

Parecía un profeta porque el 11 de septiembre de 2001 cuando asistí como Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo a una conferencia sobre la paz en la ONU, que ironía fui testigo de una de las peores atrocidades del siglo XXI el ataque a las Torres Gemelas por un grupo de terroristas Al-Qaeda y el régimen de talibán de Afganistán, contra símbolo del poderío económico de los Estados Unidos.

Naturalmente la conferencia de las Naciones Unidas se suspendió en medio del pánico y el terror en esa ciudad cosmopolita, en las calles no transitaba ni un gato el espacio aéreo había sido militarizado. Realmente era el inicio de un nuevo siglo y milenio de guerras, miedos y nuevas amenazas que ponían en peligro la existencia misma de la humanidad, ante enormes arsenales nucleares en poder de los cinco miembros del consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que ponía al filo de la navaja la destrucción mutua asegurada de la humanidad con capacidad de destruir 16 veces el planeta.

Las preocupaciones de aquel entonces hoy son realidad lacerante, el panorama internacional es de un planeta que vive una nueva era de conquistas y despojos, como en la época de las colonizaciones, en el pasado los principales actores de la expansión conquistadora fueron los estados, ya no cabían en Europa. Actualmente son enormes complejos de empresas privadas, conglomerados industriales y financieros que llegan para quedarse estableciendo nuevas reglas de consumo, esta globalización no aspira tanto a conquistar territorios, sino mercados, ya no buscan la anexión de territorios como en la época de grandes invasiones injustas en contra de países subdesarrollados como sufrió en carne propia nuestro país ante una guerra de conquista por parte de los Estados Unidos en la cual perdimos más de 2 millones de km².