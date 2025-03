A 50 años de la primera visita a México de la reina Isabel II

A Noe Peniche Patrón y

Anita Aguiar de Peniche con cariño

El mes pasado se cumplieron 50 años de la primera visita oficial a México de la monarca británica Isabel II, quien arribo a la ciudad de México el 24 de febrero de 1975, acompañada por el príncipe consorte Felipe de Edimburgo, la soberana y su comitiva fueron recibidos en Palacio Nacional por el presidente de la república Luis Echeverria Álvarez, firmando el libro de oro, recorriendo el Zócalo Capitalino, la Catedral Metropolitana, así como los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional. Por la noche fue honrada con una cena de gala, que fue muy criticada por que no hubo brindis con champaña, en su lugar se sirvió agua de horchata y Jamaica, organizada por el gobierno de México.

En su gira a nuestro país, visitó Oaxaca, Guanajuato, muy brevemente Cozumel y muy especialmente la península de Yucatán donde fue muy bien recibida con gestos de enorme amistad por el pueblo y gobierno del estado. Esta monarca cuyo reinado fue de 70 años y 214 días, desde el 6 de febrero de 1952 hasta el 8 de septiembre de 2022, rompiendo el récord de su tatarabuela, la reina Victoria, cuyo reinó fue de 63 años y 216 días (1837-1901).

En Mérida, fueron recibidos por una multitud de personas, los yucatecos no olvidan la primera visita y hasta ahora la única de una monarca británica. Desde el aeropuerto de la ciudad de Mérida, el pueblo a lo largo de su itinerario en auto descubierto querían saludarla, pero el rígido protocolo británico no lo permitieron porque a una reina no se le puede tocar.

La pareja real se hospedó en el hotel Hacienda Uxmal. En la suite los recibieron con una canasta de frutas tropicales, incluyendo plátano “manzano”, pues la soberana lo pidió antes de iniciar su viaje a México. Lo trajeron de Muna, de la huerta de uno de los trabajadores.

La visita de la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe a Uxmal, estuvo llena de incidentes, en primer lugar, no llegó el equipaje de la comitiva, lo cual provocó un jalón de oreja a los organizadores, el camión que transportaban las maletas se accidentó. Recuerdo también que durante la ceremonia el dios Chaac fue implacable (Dios Maya de la lluvia), la reina no quiso retirarse y observó todo el espectáculo de luz y sonido.

La semana pasada los estudiantes de la Secundaria Técnica de Tizimín la recordaron exaltando la inauguración del Zoológico y jardín botánico “La Reina”

Inolvidable fue su visita a la península de Yucatán, dejando un recuerdo imperecedero, este capítulo fue coordinado por una familia muy distinguida amiga del presidente de la república, Noe Peniche Patrón y su bella esposa Anita Aguiar de Peniche, familia a quien me une lazos de amistad inquebrantables que no olvidaré jamás.

La visita a Yucatán fue coordinada por el gobernador del estado Carlos Loret de Mola, quien no simpatizaba que se incluyera en el programa la visita a Tizimín. Deseaba que los distinguidos visitantes conocieran a la sociedad de Mérida. Noe Peniche Patrón influyó poderosamente para que se realizara la visita a Tizimín aquel 28 de febrero de 1975 cuando se inauguró el Parque Zoológico y Botánico “La Reina” que abrió sus puertas ese día.

2000 niños de Tizimín le cantaron a la reina quien vivamente emocionada hasta hacerla abandonar su compostura al protocolo, afirmando que es el mejor regalo que ha recibido del pueblo de Tizimín

La visita de la reina Isabel II a Tizimín fue un momento histórico para esta pequeña ciudad yucateca. No solo puso a Tizimín en el mapa internacional, sino que también fortaleció los lazos entre México y el Reino Unido. La reina llevó consigo recuerdos imborrables de la calidez y la hospitalidad de los tizimileños, y su visita sigue siendo recordada con orgullo por los habitantes de la región.

Hoy, hace cinco décadas después, la visita de la reina Isabel II a Tizimín es un testimonio del poder de la diplomacia cultural y de la importancia de preservar y compartir las tradiciones locales de México orgulloso de su pasado histórico ante el mundo.