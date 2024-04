La Agencia Federal Anticorrupción

El primer debate presidencial fue una oportunidad perdida para el contraste de ideas. Habrá sido el formato, las preguntas en la bolsa de tiempo, el reloj, la estrategia, la tradición o cualquier razón que se quiera, pero el hecho innegable es que las candidatas y el candidato no debatieron sobre sus visiones y propuestas para abordar los problemas alrededor de los que se organizó el encuentro: salud, educación, atención a grupos en situación de vulnerabilidad y combate a la corrupción. De todos ellos, importantes claro está, fue de veras lamentable que, al hablar de corrupción, quienes aspiran a gobernarnos hayan dedicado la mayor parte de su limitado tiempo a cruzarse acusaciones, muchas de ellas refritos ya aclarados por las autoridades, y no a discutir propuestas puntuales como, por ejemplo, la de crear una Agencia Federal Anticorrupción (AFA), a pesar de que la candidata Claudia Sheinbaum la presentó previamente y la mencionó al menos en dos ocasiones durante el debate, que más bien acabó siendo una entrevista conjunta con comunicadores. Y es que no se trata de un asunto menor: la AFA es el centro en el conjunto de las acciones concebidas para resolver el problema estructural de impunidad en actos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos.

Según lo que se ha publicado, la AFA será un organismo especializado encargado de investigar y perseguir desde el Poder Ejecutivo los actos de corrupción. Tendrá a su cargo la averiguación y sanción de licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y obras, la persecución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de las responsabilidades administrativas en que incurran servidores públicos y particulares vinculados y, sobre todo, la presentación de denuncias y elementos de prueba ante la Fiscalía General de la República para la sanción de los delitos de corrupción y la recuperación efectiva de los activos obtenidos a través de esos hechos, en el marco de una nueva Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos de Corrupción que, entre otras cosas, establecerá un modelo nacional homologado de investigación y persecución criminal, el reconocimiento a las víctimas de la corrupción como sujetos procesales, la existencia de un sistema de inteligencia anticorrupción, de un programa de protección y beneficios a denunciantes, testigos o imputados que colaboren, y de una responsabilidad penal a cargo de las empresas que resulten beneficiadas por la corrupción.

¿La idea de una nueva AFA es buena?, ¿abonará en serio para prevenir y castigar la corrupción en los sectores público y privado? O, ¿es cambiar para quedar igual? Cada uno tendrá su opinión. A mí me parece una buena propuesta, además viable, que requerirá de reformas legales inmediatas, de operadores altamente capacitados, de recursos humanos materiales y financieros suficientes, así como de voluntad política y colaboración interinstitucional. Sin embargo, me hubiera gustado conocer la opinión de Xóchitl Gálvez y de Jorge Máynez sobre ese punto en particular; y creí que para eso podría servir el debate del pasado domingo, o al menos el postdebate que se ha dado en estos días. En ambos casos, me quedé con las ganas.

Jorge Nader Kuri, abogado penalista.

jnaderk@naderabogados.com

