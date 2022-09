Paz mundial: la propuesta

Pese a haber amenazado con hacerlo, el presidente López Obrador decidió no utilizar su arenga durante el desfile militar del pasado 16 de septiembre para “definir la posición frente a EU” con respecto al T-MEC. En su lugar y ante la extraña ausencia del cuerpo diplomático en la ceremonia, insistió en su propuesta de paz mundial. El presidente propone la constitución de “un comité para el diálogo y la paz”, en el que el Secretario General de la ONU, el Papa Francisco y el Primer Ministro de la India fungirían como mediadores entre Rusia y Ucrania para pactar “una tregua de cuando menos cinco años”.



Normalmente, trato de no engancharme con los distractores del presidente pero algunos resultan irresistibles, en particular cuando comienzan a definir el legado de López Obrador en política exterior. Resulta evidente que la propuesta es naive, increíblemente superficial, ignora por completo la complejidad de la situación y los tortuosos caminos de una negociación multilateral. A manera de muestra:



- La invasión a Ucrania no es ni una “controversia” ni resultado de la falta de diálogo entre Rusia y ese país, como repite insistentemente la propaganda rusa y también López Obrador. Se trata de una agresión unilateral y no provocada por parte de una potencia nuclear;

- Rusia y Ucrania no necesitan de la intervención de México para dialogar;

- El momento de la propuesta, justo cuando se ha producido una inflexión que fortalece a Ucrania en el terreno y en las percepciones, aviva la sospecha de que favorece a Rusia, la parte ahora en desventaja. Hay una lastimosa falta de detalles cruciales: ¿se retirarían las fuerzas rusas de territorio ucraniano?, ¿habría garantías de seguridad?¿qué sucedería con Crimea?, ¿y los prisioneros?, ¿como se manejarían los crímenes de guerra?, ¿habría reparaciones?;

- Nuestro país no tiene autoridad moral para promover un plan de paz. México es percibido como un país muy violento en el que prevalece la impunidad y la criminalidad. Muchos se preguntan si México no tendría que resolver sus problemas, pacificar el país, antes que tratar de resolver los conflictos de otros;

- Resulta extraño esperar que la ONU se haga cargo de las ocurrencias del presidente después de acusarla de fracasar en promover el diálogo entre las partes, de ser “inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental”.



¿Cuál será el destino de la propuesta?. La primera reacción de Ucrania fue acusar a López Obrador de “usar la guerra para sus propias relaciones públicas” y calificar “al plan” como ruso, lo que no es un buen augurio por decir lo menos. Por lo pronto, el Canciller Ebrard presentó la propuesta en Naciones Unidas y comenzó consultas con sus homólogos. No debería sorprender que en unos días después nos informen que se “ha generado gran interés, entusiasmo y apoyo", tal como ocurrió con la ya totalmente olvidada idea de crear un fondo para ayudar a los más pobres del mundo.



Es posible que sea lo último que escuchemos de la propuesta, pero también es posible que la instrucción de Palacio Nacional sea sacar algo a como dé lugar, como ha ocurrido con otras ocurrencias que generan rechazo generalizado. Ello dejaría a Cancillería en una situación muy complicada porque es evidente que, sin dividir a la membresía y dejar fuera a actores clave, o alterar por completo la esencia de la propuesta, no hay condiciones para su adopción. Pero al final no importará mucho lo que ocurra. Ya sea una declaración informal de algunos, una resolución vaciada de contenido o “por morir en el intento”, el resultado será presentado a los medios nacionales y los seguidores de la 4T como éxito diplomático de un estadista, aunque no sea ni lo uno ni lo otro, porque de eso y solo de eso se trata, como ha anticipado ya Ucrania. Echeverría estaría orgulloso.

Diplomático de carrera por 30 años, ex-embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos

@amb_lomonaco