Sarah Fuller hace historia en Power 5

Hoy se hace historia en el deporte mundial ya que Sarah Fuller se convirtió en la primera mujer en jugar en un partido de futbol americano en el Power 5. Un sábado 28 de noviembre de 2020 con una patada corta de kicking en la segunda mitad del partido de su equipo Vanderbilt contra Missouri.

Fuller se convirtió en la tercera mujer en patear en un partido de FBS, después de April Goss de Kent State y Katie Hnida de Nuevo México.

Ella no estaba considerada para jugar futbol americano en un principio ya que se desempeñaba como portera senior de Vanderbilt.

Hace poco levantaba el trofeo de campeonas del equipo de futbol (soccer) de su universidad.

Si bien es cierto, es difícil la competencia entre hombres y mujeres por las características físicas del cuerpo humano, hoy se demuestra que a pesar que se vea difícil, todo se puede lograr.

Cada vez vemos mas participación de mujeres en el deporte en puestos que no era común y ahora lo demuestran árbitros mujeres en las canchas y directivos en equipos como los Marlins de Miami con Kim Ng que es la primera mujer en la historia de Grandes Ligas en ser gerente general de un club.

Por otra parte veo como una gran estrategia de marketing y como mencionaba el Head Coach del equipo de futbol americano de Vanderbilt, hay que pensar fuera de la caja (“Think out of the box”). Es aplaudible que dirigentes y cuerpo técnico se arriesguen a esta situación porque el mensaje es muy bueno. Todo se puede lograr y con ello, el equipo, Sarah y la universidad hacen historia a nivel mundial.

Derek Mason fue el artífice de la llamada para que Sarah se probará como pateadora ya que como en el deporte mundial, la pandemia estaba afectando a sus especialistas, y con ello se abría la oportunidad. Según se menciona en sus pruebas lo hizo bien.

Desde el punto de vista de técnica y fuerza, algunos pateadores de la NFL mencionan que deberá de mejorar técnica y fuerza ya que el balón no viaja tan alto, lo cual después de varios años viendo y pateando concuerdo con ello.

Para Mike Hollis una leyenda del pateo en la NFL con Giants, Bills y Jaguars, actualmente uno de los mejores entrenadores de pateo que existen en el mundo, me platicó vía telefónica para EL UNIVERSAL Deportes lo siguiente:

“Sarah Fuller parece ser una atleta bastante sólida, practica varios deportes y es la portera de su programa de futbol femenino SEC Championship Vanderbilt. Ella es bastante cruda en las patadas de futbol, pero me gustaría pensar que si trabajó duro en la forma y la técnica adecuadas, podría ser buena. Sin embargo, ella está naturalmente en desventaja física con respecto a los hombres que realizan las mismas habilidades, ¡pero todo es posible! Jugué 9 años en la NFL y fui All-Pro ... pesaba 5'7 "y pesaba 180 libras ... ¡también estaba en desventaja física”.

Así mismo Nick Novak, expateador de Chargers al igual que Mike, entrenador de Pateadores, comentó en exclusiva esto para EL UNIVERSAL Deportes:

“Fuller hizo exactamente lo que se le pidió que hiciera. ¡Fue emocionante de ver! Siendo un entrenador de tiempo completo ahora, espero que esto inspire a más chicas a comenzar la universidad y buscar entrenamiento. Sé que me inspiró, me dio escalofríos verlo. La patada fue un disparo perfecto cerca de la línea lateral, lo que hizo que la pelota se detuviera y permaneciera dentro de los límites sin retorno. Todo lo que pudo hacer el tipo que regresó fue caer sobre él. Ella parecía confiada y tranquila ahí fuera. Realmente aprovechó al máximo su oportunidad. Ojalá podamos ver a Fuller trabajar más esta temporada y conseguir algunos puntos”.

Algo que destacar es que Fuller salto al campo para enfrentar a Missouri con una calcomanía en la parte posterior de su casco que decía la leyenda : "Juega como una niña". Una frase que engloba lo que quiere demostrar y lo que ha sucedido durante años entre hombres y mujeres.

Este es un gran paso en el deporte a nivel mundial y con un mundo mayormente globalizado y redes sociales seguramente dará mucho de qué hablar y habrá opiniones diversas, pero creo que siempre es bueno ver que se generen nuevas oportunidades sin juzgar género. Habrá que ver cémo evoluciona esta competencia entre hombres y mujeres en una misma cancha. Pero cada vez lo vemos más recurrente desde equipos de niños y ahora a nivel colegial.

Fuller dijo que era increíble en sitio web del equipo de Vanderbilt. "Pero también estoy tratando de separar eso porque sé que este es un trabajo que tengo que hacer y quiero ayudar al equipo y quiero hacer lo mejor que pueda. Dejar ese aspecto histórico a un lado solo me ayuda a concentrarme en lo que tengo que hacer. No quiero defraudarlos de ninguna manera”.

La pregunta es ¿si alguna vez veremos a una mujer pateando en la NFL?