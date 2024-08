Parole in Place: Programa de alivio y esperanza migratoria

El pasado 18 de junio, la administración del presidente Biden ofreció un programa de alivio migratorio que puede beneficiar a cerca de medio millón de familias. Buena parte de ellas mexicanas.



También conocido como Parole-In-Place, el programa consiste en considerar caso por caso, las solicitudes de migrantes no documentados, casados con ciudadanos estadounidenses que han estado presentes de forma continua sin autorización en los Estados Unidos durante 10 años o más. Los interesados deben estar exentos de condenas penales, no representar una amenaza para la seguridad nacional ni la pública y pasar el proceso de investigación para solicitar el ajuste de su estatus migratorio.



De ser elegibles, podrán solicitar la residencia permanente legal sin tener que salir de Estados Unidos. El DHS calcula que aproximadamente medio millón de migrantes podrían acceder a este proceso y que, en promedio, estas personas llevan residiendo en Estados Unidos alrededor de 23 años.



Dado que cerca del 25% de los migrantes son mexicanos según el último censo, esta iniciativa podría beneficiar a la diáspora mexicana residente en Estados Unidos ampliamente.



Aunque la separación familiar no es un problema exclusivo de los migrantes mexicanos, es cierto que, al ser el grupo de migrantes más numeroso en los Estados Unidos, enfrentan este desafío en mayor medida.



En el pasado, los extranjeros casados con un ciudadano estadounidense también podían solicitar la residencia permanente legal a través de su matrimonio, pero debían salir primero de Estados Unidos y esperar la resolución de su proceso en su país de origen.



Cabe mencionar que las leyes migratorias actuales imponen sanciones a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera no documentada. En estos casos, es necesario solicitar un perdón para el reingreso a Estados Unidos. Si este perdón es denegado, la separación familiar puede durar hasta 10 años. De cualquier manera, el proceso podría tener una duración prolongada, incluso indefinida, en el cual el interesado estaría separado de sus familiares estadounidenses causando incertidumbre sobre el futuro de la integración familiar y personal.



Como resultado, muchas familias optan por no iniciar o detienen el proceso de legalización de uno o ambos cónyuges por temor a enfrentar esta penalización.



Aunado a estas dificultades, en junio del año pasado, los tribunales de inmigración estadounidenses confrontaron una acumulación de más de 2.2 millones de casos, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tenía cerca de 9 millones de casos en espera. Esta aglomeración se debió en parte al impacto del Covid-19 y las medidas tomadas bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, quien aplicó el Título 42, o la deportación inmediata sin proceso a los migrantes para evitar el esparcimiento del virus.



El tema migratorio ha sido una de las principales demandas de atención del gobierno del presidente Biden. En esta ocasión, el programa Parole-In-Place puede ser la bocanada de aire de las personas que han vivido sofocadas en el anonimato, sin derechos ciudadanos, sometidos en muchos casos a abusos laborales, viviendo sin la protección legal necesaria y sin embargo representan, como es el caso del migrante latino, un alto porcentaje del crecimiento en la fuerza laboral de los EUA con altas aportaciones a su economía.



En la gran mayoría de los casos, los ciudadanos nacidos en el territorio estadounidense están directa o indirectamente relacionados de manera familiar con los migrantes. Son, después de todo, parte de un país que se ha construido esencialmente por la fuerza de los migrantes.



Esta iniciativa, en nombre de la reunificación familiar, no solamente trae consigo el reconocimiento de los derechos de todas las personas sin importar su estatus

migratorio, sino también la oportunidad de regularizar su estatus migratorio sin necesidad de lastimar sus derechos y sus dignidades personales y familiares. Una manera de hacer civilizada la unión familiar de cónyuges que por razón de las cosas son de distintos países pero con el deseo de permanecer unidos y con derechos plenos.



