La edad de la inocencia y el uso de redes sociales

El pasado miércoles 31 de enero, CEOs de Discord, Meta, Snap, TikTok, y X (anteriormente Twitter) se enfrentaron a un severo escrutinio por parte del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, arrojando luz sobre los profundos riesgos que sus plataformas representan para los niños y jóvenes. En este sentido, y teniendo en consideración todos los avances tecnológicos sobre Inteligencia Artificial, es siempre vital proteger sobre todas las cosas, la vulnerabilidad e inocencia de los niños.

Las redes sociales plantean peligros inminentes para los menores de edad, como fraudes, bullying, acoso y la proliferación de contenido explícito. Se estima que, en el 2023, 4 900 millones de personas utilizaron las redes sociales en todo el mundo, según estadísticas presentadas por Forbes Advisor en el artículo “Top Social Media Statistics And Trends Of 2024”. La misma revista, en el artículo “Digital Addiction: Should You Be Worried?” señala que aproximadamente hay 210 millones de personas que sufren de adicción a las redes sociales.

Un aspecto alarmante de la discusión ante el Comité se centró en la deshumanización de individuos dentro de las plataformas de redes sociales, reduciéndolos a números, cálculos y ganancias. Se estableció que Meta estima el valor de un usuario adolescente en $270 dólares, situación que ejemplifica la mercantilización de los usuarios, donde, como afirmó la senadora Marsha Blackburn: "Los niños no son su prioridad. Los niños son su producto". Un producto comercializable hacia el futuro.

Esta no es la primera vez que Meta se encuentra en el ojo del huracán. En octubre de 2023, 41 estados y el Distrito de Columbia interpusieron una demanda contra Meta, argumentando que la empresa conscientemente utiliza sus plataformas para generar un uso compulsivo por parte de los niños y adolescentes. Los argumentos señalaban que la compañía estudiaba y procesaba información personal sin consentimiento, para sugerir contenido de acuerdo a los gustos personales de cada usuario. Unos meses después, en diciembre de 2023, la empresa aceptó pagar un acuerdo por $725 millones de dólares para liquidar el litigio en curso.

En la audiencia del miércoles pasado, dos directores ejecutivos ofrecieron disculpas a regañadientes al público. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, expresó sus disculpas ante las familias de los niños que han sufrido daños físicos o que han perdido la vida debido al uso de redes sociales. Por otro lado, Evan Spiegel, CEO de Snap también se disculpó “por no haber sido capaces de prevenir estas tragedias.”

Es un hecho indiscutible que las nuevas tecnologías, como la IA, las redes sociales y las aplicaciones inteligentes, a menudo superan en velocidad el alcance de las regulaciones. En este contexto, es vital que aquellos que diseñan y dirigen estas plataformas asuman una mayor responsabilidad ética, social y legal. Las leyes actuales, especialmente la Ley de Decencia en las Comunicaciones, no responsabilizan a las plataformas por sus actos u omisiones respecto al contenido de las redes.

Es un paso acertado exigir la cooperación de las empresas tecnológicas para autorregular sus prácticas. Sin embargo, es imperativo que informen sobre los posibles abusos y vulnerabilidades de sus plataformas de manera transparente y de buena fe. La propuesta de Ley de Seguridad Infantil en Internet, discutida en el Congreso de los EU, establecería la obligación de implementar "medidas razonables" para prevenir daños a menores que utilizan redes sociales, plataformas de videojuegos y aplicaciones de comunicación, abordando cuestiones como el acoso, la intimidación, la explotación sexual, la anorexia, las autolesiones y el marketing depredador. Asimismo, requeriría que estos servicios activen de forma predeterminada las configuraciones más estrictas de privacidad y seguridad para los usuarios menores de 18 años.

En parte considero que en adición, la solución más contundente para limitar los efectos perniciosos de nuevas tecnologías es el uso de estándares y principios éticos familiares. Que los padres nos responsabilicemos para evitar la atrofia cognitiva de nuestros hijos, evitando que consuman ilimitadamente los contenidos de redes sociales.

El 2 de febrero pasado, fue el 54 aniversario luctuoso de Bertrand Russell, uno de los más grandes filósofos y matemáticos del siglo XX. Recordé su aclamada cita: "La buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por el conocimiento". En una entrevista de 1954, el autor dirigía un mensaje a las futuras generaciones señalando el imperativo de regirse bajo el principio de la tolerancia, buscar la verdad por los hechos y conducirse bajo los principios de la moral y el amor. En un mundo futuro seguirán las fake news, habrá bulling y habrá acoso; pero también podrá resurgir la verdad por medio de la búsqueda sincera de un mundo mejor integrado por el respeto entre las personas y las naciones.

Cónsul General de México en NY.

@Jorge_IslasLo