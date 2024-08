Sin evasión hay más recaudación

«Es justo que el que tiene mucho pague mucho en impuestos, y el que tiene poco, pague poco.»

Aristóteles.

El día de ayer fueron dados a conocer una serie de datos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto al cierre de las finanzas públicas en el actual sexenio. Es un hecho incuestionable el incremento de los ingresos tributarios, que han tenido un crecimiento del 13.1%, más de seis billones de pesos más recaudados durante el actual Gobierno de México, respecto a lo realizado por la administración anterior. Esto en buena medida se consiguió gracias a la eliminación de la condonación fiscal, luego de reformar el artículo 28 de la Constitución Federal. Anteriormente, estaban exentos del pago de algunos impuestos: empresas, bancos y transnacionales que operan en nuestro país. Esto, además de beneficiar principalmente a los grandes contribuyentes, afectaba a la hacienda pública en detrimento de la sociedad en general.

Durante años se abandonó al sureste, dejando a su suerte a esta región del país y a las personas que viven en él. No obstante, esto cambió en años recientes con las obras prioritarias de esa región como lo son: El Tren Maya, El Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas, los programas sociales, el mejoramiento y construcción de carreteras. De acuerdo a datos de la SHCP el sur-sureste creció un 6% en 2023 respecto al año anterior, siendo la región del país con mayor crecimiento.

Hasta antes de la reforma que eliminó la condonación fiscal, la presión mediática respecto a quienes no pagaban impuestos estaba dirigida en buena medida en las personas que trabajan en la economía informal: vendedores ambulantes, limpiaparabrisas, boleros, trabajadoras y trabajadores domésticos por mencionar algunos. Cobrar más impuestos a los que menos tienen y que los que más tienen paguen menos impuestos, o simplemente no los paguen, es una conducta inmoral que promueve el aumento de desigualdades. La doctora, Claudia Sheinbaum, la semana pasada se pronunció respecto a que el IVA es un impuesto regresivo, porque todos, sin importar sus ingresos, pagan exactamente lo mismo. Ella comentó: «nosotros estamos de acuerdo con que los impuestos sean progresivos porque no puede pagar más el que menos tiene». El economista francés Gabriel Zucman, catedrático de la Universidad de California en Berkeley, entre otros muchos, afirma que si se cobrara el 2% de impuestos sobre la riqueza de los multimillonarios mundiales se podría recaudar por año hasta 250 mil millones de dólares. Mientras que actualmente, los multimillonarios pagan apenas el 0.3% de su riqueza.

Como país estamos emprendiendo cambios sustantivos para abatir condiciones de desigualdad de la población, y la materia recaudatoria es fundamental. Estoy seguro de que la siguiente administración del Gobierno de México dará continuidad a las medidas que han permitido este incremento, especialmente con los más grandes contribuyentes. Una política recaudatoria certera, que no condone impuestos ni sus accesorios, que evite la evasión, que exista más recaudación. Hacer pagar más al que más tiene es justicia, hacer lo contrario es ir en contra del pueblo.