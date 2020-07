Un reality llamado Sebastian Vettel

2014, luego de cuatro campeonatos con Red Bull, el chico maravilla de la Fórmula 1 anunciaba su llegada a Ferrari, algo que prometía volver a la escudería de Maranello a la senda de los campeonatos.

Todos conocemos la historia hasta hoy. Después de cinco años, los mejores resultados de Vettel han sido dos subcampeonatos (2017 y 2018), con un saldo de 14 victorias. Este 2020, la escudería anunció de la manera más desaseada posible que, de forma unilateral, habría decidido no continuar con el alemán y a la par confirmó la llegada del español Carlos Sainz.

La caída de Vettel en Ferrari ha sido producto de la frustración mutua. Ni el equipo le dado un auto ganador, ni el alemán ha tenido el temple para echarse a la escudería a hombros en momentos clave. Además, el factor Leclerc le jugó en contra durante el año pasado.

Sebastian es un hombre limpio, honorable. Lo que ha logrado en la F1 ha sido fruto de su trabajo y talento. Con sólo 33 años de edad, el retiro toca fuertemente a su puerta, pero el alemán quiere demostrar lo que todavía vale como tetracampeón.

Sin embargo, una a una se le han ido cerrando las puertas de los equipos grandes: Mercedes, Red Bull y McLaren. Pero —de último minuto— ha surgido la opción de Racing Point, equipo en ascenso y que en 2021 dará un paso importante para convertirse en Aston Martin.

Racing Point tiene, al parecer, más que ofrecerle a Vettel que lo que el alemán puede darle: un auto con motor Mercedes, además de una infraestructura con recursos financieros y actualmente cuenta con un auto que promete pelear con los equipos punteros, en manos de Sergio Pérez y Lance Stroll.

El umbral de Vettel para contar con ese as bajo la manga llamado Aston Martin en 2021 tiene fecha de caducidad: 31 de julio, tiempo en el que, de acuerdo con el contrato de Sergio Checo Pérez, expira su cláusula de liberación. Si no es ejecutada, le permite al mexicano quedarse hasta 2021. Lawrence Stroll tendría que olvidarse no sólo de los 15 millones de euros que aportan cada año los patrocinadores del mexicano, y pagar la jugosa indemnización que tendría que poner para liberar su contrato.

Abriendo un paréntesis, Checo ha recibido el apoyo de sus fans alrededor del mundo, que ven en el nacido en Jalisco a un piloto valioso que continúe con el trabajo en Racing Point.

Las apuestas corren en el mundo motor, yendo de un lado a otro, desde su salida de equipo para ceder su asiento o ser la dupla ideal con el alemán en lo que Stroll regresa a Williams. En tanto, el hashtag #KeepCheco ha sido tendencia en redes sociales, al tiempo que Pérez ha declarado en todas direcciones el mismo argumento: “Yo tengo contrato hasta 2021”, aunque no por eso ha dejado de recibir llamadas de otros equipos.

El reloj avanza de manera inexorable para Sebastian Vettel, y mientras las negociaciones avanzan o se enfrían, tomó el volante en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría, para ser el más rápido bajo pista mojada, dándole a los aficionados de Ferrari una razón para ilusionarse. Su talento está ahí, falta ver hasta dónde más le permite llegar.