¿A Red Bull le interesa rescatar la confianza de Checo en 2022?

Mucho se ha hablado del gran papel que el piloto mexicano ha jugado desde su llegada a Red Bull en 2021, donde se ganó el nombre de “Ministro de Defensa” (que todavía ostenta), resultando crucial para el primer campeonato de su coequipero Max Verstappen, hasta el actual momento de la temporada con más de 201 puntos aportados.

A lo largo de la presente campaña, el oriundo de Jalisco ha vivido distintos momentos, llegando quizá al más bajo en cuanto a su confianza, al Gran Premio de Italia. El RB18, auto diseñado por el magistral aerodinamicista Adrian Newey, fue favorable al mexicano tal como salió de la fábrica. Un coche cargado hacia la parte trasera, tal como le gusta a Checo, que le permite empujar hasta sus límites y los de su herramienta.

Tan pronto como en la segunda carrera Pérez ya había logrado firmar su primera pole position, se avistaba que podía ser la primera de muchas en el año. Luego vinieron dos podios consecutivos en Australia y Emilia Romagna, mientras Max ganaba, aunque también era víctima de la fiabilidad del auto; pero entonces vinieron las primeras órdenes de equipo en España, que comenzaban a agitar el status quo en el equipo austriaco, cuyo viento parecía soplar a favor del mexicano.

Fue así que llegó la inesperada victoria en Mónaco, donde Pérez fue brillantemente superior a Verstappen desde las prácticas libres hasta la calificación, y vino la bandera a cuadros con el mejor fin de semana en la trayectoria del de Jalisco.

Aparecieron con más fuerza los reclamos de Jos Verstappen, padre y mentor de Max, en donde Red Bull no podía darle preferencia a Checo.

Y fue así como Red Bull se puso a trabajar… en torno a Max, dandole un RB18 calzado a su manejo, que a la inversa de Pérez, requiere un coche alineado hacia la parte delantera que le deje embocar la nariz de su saeta en cada curva. Lo prometido estaba saldado y con Pérez comprometido en su manejo no había modo que Verstappen no cayera en el estado de gracia en el que se haya. RB lo había logrado, entregarle un auto a la medida.

Hoy, Paul Wache, jefe técnico de Red Bull en la F1, acepta que el desarrollo del equipo en la temporada afectó a Checo, y en este momento, ya con una cuenta regresiva de ocho carreras, hacer cambios en la puesta a punto para ayudar al mexicano terminaría por afectar más su rendimiento. Es lo que hay, Pérez debe lograr lo que pueda con el auto como está.

¿A Red Bull le interesa rescatar la confianza de Checo Pérez? Me parece que con las misiones cumplidas prácticamente en la bolsa, el bicampeonato de Max y el título de constructores, esto ya no es prioridad. El mexicano deberá rescatar el subcampeonato de la única manera que conoce: no rendirse jamás (never give up).



